Pinceladas de realidad

Las conspiraciones no explican toda la política, pero pobre del político que no está atento a las conspiraciones que se urden a su alrededor. Como diría Woody Allen: "Que no seas paranoico no quiere decir que algunos no te estén vigilando".

Macri debe saber que sus errores no salen gratis. Y que sus actos tienen consecuencias. La etapa de los globos amarillos y los pasos de cumbia fue avasallada por los rigores del ajuste y los reclamos de una oposición que no le va a dejar pasar nada.

Conmovedores los comentarios acerca de solucionar la crisis con un cambio de ministro. Pero la oposición más ruidosa y conspirativa no pide la cabeza de un ministro u otro. Pide la cabeza del Presidente.

Pensar el kirchnerismo a través del poema "El tango" de Jorge Luis Borges. Asombrarse cuando dice: "Una canción de gesta se ha perdido entre sórdidas noticias policiales". Y cuando reivindica "la chusma valerosa de los Corrales y de Balvanera", escribir: "La chusma ligera del Calafate y de la Recoleta". Y cuando pondera, "la secta del cuchillo y el coraje", poner: "La secta de la bóveda y el bolso". El kirchnerismo como un texto de Borges leído por el Gordo Valor.

El troskismo es una flor en extinción en el mundo. Salvo en Argentina, devenida en algo así como La Meca del troskismo mundial. Nunca dejaron de ser una secta árida, estéril, aunque ruidosa. Más allá de su retórica, un rasgo los distinguió a lo largo de su escabrosa historia: el amor a sus verdugos. En todas las revoluciones que alentaron, lo que hicieron los flamantes gobernantes fue liquidarlos. Sólo en el capitalismo los derechos humanos de los troskistas están garantizados.

"Yo soy de izquierda igual que ustedes, pero a diferencia de ustedes tengo un poco más de plata", les dijo Pablo Escobar a un grupo de militantes urbanos de las FARC. A Néstor Kirchner esa frase no se le hubiera ocurrido, pero no habría tenido ningún reparo en plagiarla.