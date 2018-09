VIDEO: Un militante de Cambiemos robó un billete de 10 pesos y lo escracharon

Una usuaria de Facebook publicó un video en el que grabó al ex fiscal de La Pampa Fernando Iván Fassina, quien además es militante de Cambiemos, tras robar 10 pesos de su bicicleta. Si bien la imagen no capta el momento exacto en que Fassina sustrae los $10 del canasto de la bicicleta, si se lo puede ver al ex fiscal admitiendo el robo y devolviendo la plata a su dueña.

El exfiscal trabajó en el Poder Judicial de La Pampa y fue desafectado por incumplimiento de deberes de funcionario público por irregularidades en la tramitación de legajos del Ministerio Público Fiscal. Actualmente forma parte de las filas de Cambiemos en la capital pampeana.