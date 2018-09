Del Potro ya se mide con Djokovic en busca de su segundo Abierto de Estados Unidos

En un lado de la pista, un imparable Juan Martín del Potro como el jugador más en forma de su "torneo preferido"; en el otro, el favorito Novak Djokovic en busca de su tercer título del US Open: el argentino y el serbio comenzaron esta tarde a jugar una final trascendental. Djokovic aterriza por octava vez en la última instancia del Abierto de Estados Unidos, igualando a Ivan Lendl y a Pete Sampras, pero habiendo sido capaz de levantar solo dos trofeos hasta el momento.

Del Potro, en cambio, jugará su segunda final de un Grand Slam nueve años después de haberse coronado en Nueva York. Con el recuerdo muy vivo tras casi una década, con cuatro cirugías en sus muñecas en el medio. Con el tercer puesto de la clasificación de la ATP en juego y luego de haber cedido solo un set en todo el evento, "Delpo" juega sin nada que perder.

