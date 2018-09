Un buen arranque para Juventud después de tantas pálidas

El santo, con gol de Cristian García, le ganó a Zapla por 1 a 0. Al equipo de Módica no le sobró nada pero pudo festejar al final.

Juventud Antoniana comenzó derecho su participación en el torneo Federal A, al vender de local a Altos Hornos Zapla por 1 a 0. El único tanto de la victoria antoniana fue obra del debutante Cristian García, cuando el partido llegaba a su fin.

Fue realmente un desahogo para la gente que se llegó al Martearena para ver la primera presentación de la formación que conduce Gustavo Módica, que se quedó con un triunfo frente al merengue jujeño que tiene un significado enorme, desde lo institucional, en la faz financiera, porque las cosas no anduvieron bien, últimamente; aunque para el armado del equipo, con coraje, aquellos que llegaron se jugaron una gran patriada.



Todo un compendio de urgencias para calmar tanta malaria, pero esto sigue, ahora en la fecha siguiente tendrá que rendir otro examen y esta vez deberá jugar de visitante

Pero claro, quieén le quita la bailado a Juventud, aunque sufriendo y con el último suspiro en un partido sumamente complicado pudo gritar la victoria final ante los jujeños.

Al trabajo del once antoniano hay analizarlo por lo que el equipo mostró durante la primera parte del partido y lo producción que realizó durante los segundos 45 minutos.

3.700 personas / Es la cifra que dio a conocer la policía con respecto a la presencia de hinchas de Juventud que se dieron cita ayer en el estadio Padre Martearena para ver el debut del equipo en el Federal A. Durante un procedimiento policial fueron detenidas 5 personas.

El dominio que Juventud mostró hasta el primer cuarto de hora, desde el inicio mismo, se fue diluyendo, porque Zapla acomodó sus hombres, escalonando las marcas de tal forma que le ganó la tenencia de la pelota. Ese acierto por parte de la visita le cerró el circuito al “Ratón” Ibáñez y a Cristian García, quienes no encontraban la descarga precisa por parte de sus compañeros encargados de generar juego. El trío que conformaron, Julián Navalón, Facundo Galarza y Nico Guzmán le cerró los caminos a los hombres del mediocampo antoniano y cada vez que buscaban asistir a sus delanteros toda la acción moría en la defensa rival.



Llegó la etapa complementaria y Módica movió algunas piezas, con el ingreso del Juan Molina, quien reemplazó a Gustavo Ortiz y busco ser el nexo con sus compañeros de ataque. De Souza se fue por izquierda y Gustavo Mendoza se paró de cinco y distribuyó cada pase en forma correcta.

Juventud se sobrepuso a la adversidad y con el triunfo de ayer ante Zapla por 1 a 0 dejó atrás una racha adversa de 4 partidos sin victoria en condición de local.

Y Zapla no se quedó, creo algunas zozobras en la defensa de enfrente con Walter Cuevas y el santiagueño Catálfamo, quien en la más clara su disparo rebotó en el pecho de Juan Mulieri

Parecía que el 0 a 0 estaba cantado. En un tiro de esquina el balón llegó servido a la cabeza de Cristian García, quien no desperdició la oportunidad y la mandó a guardar.

Fue un golpe de nocaut para los jujeños que no pudieron reaccionar ni aun en los 5 minutos que adicionó el correntino Jorge Sosa, por lo que solo se esperó el final y el antoniano celebró el primer triunfo.

JUVENTUD 1 ZAPLA 0

J. Mulieri (7) J. Torralba (5)

F. Pérez (5) N.Rivero (5)

J. Cárdenas (5) H. Villanueva(6)

L. Cogna (6) P. Santillán (5)

E. Buruchaga(5) L. Casarino (6)

F. De Souza (5) N. Guzmán (5)

G. Ortiz (4) F. Galarza (6)

D. Dettler (5) J. Navalón (5)

G. Mendoza (6) J. C. Cartello(6)

G. Ibáñez (5) W. Cuevas (6)

C. García (7) C. Catálfamo(4).

DT: G. Módica DT: C. Corrales

Gol ST: 42’ C. García (JA).

Cambios PT: 40‘ C. Chavarría por D. Dettler (JA). ST: inicio, J. Molina por G. Ortiz (JA), 17‘ N. Aguirre por J. Navalón (Z), 25‘ L. Zárate por J. Molina (J) y B. Noriega por N. Catálfamo (Z), 30‘ F. Tello por N. Guzmán (Z).

Jornada: 1ª fecha - Árbitro: Jorge Sosa (6) - Estadio: Padre Martearena.