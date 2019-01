"Vive tu vida como el rockstar que eres en el destino más exclusivo de Latinoamérica" es el lema del Hard Rock Hotel Panamá Megapolis. Esta maravilla arquitectónica de 66 pisos está ubicada en el corazón de la ciudad de Panamá, a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Tocumen y a 15 minutos del Canal de Panamá. No solo es el hotel más grande de la región, sino una experiencia completa de hospedaje en sí misma porque ofrece restaurantes, vida nocturna y entretenimientos. Sus más de 1.500 habitaciones y suites ofrecen todas las comodidades. Desde sus balcones con vista hacia el mar o hacia la moderna ciudad de Panamá hasta toques personalizados como listas de música gratis con el registro de entrada, música personalizada en la habitación y obras de arte inspiradas en el espíritu del rock.

Copa Airlines conecta desde diciembre la ciudad de Salta y la ciudad de Panamá de forma directa. El balboa es una de las monedas de curso legal de Panamá, junto con el dólar estadounidense. Vale uno a uno con el dólar.



Al atravesar el hall de entrada el huésped ya halla una joya histórica: un auto Trabant construido en Alemania del Este y usado en el escenario por la banda U2 durante su épico tour "Zoo TV" de 1992-1993. El pequeño Trabant tuvo una gran importancia durante la época del Muro de Berlín, debido a que fueron muchos los ciudadanos que lo utilizaron para esconderse y tratar de cruzar la frontera. Refieren que en el caso del expuesto en el Hard Rock en una producción colosal, U2 intencionalmente destrozó su imagen como los originales portadores de la sinceridad y reemplazaron todo con una demostración sensorial sobrecargada que hacía parodia de los medios masivos y el estrellato rockero.



Uno de los atractivos más fuertes para el huésped es la memorabilia del hotel, que abarca diversos géneros: country, heavy metal, pop, punk, R&B, rock y soul/funk.

En cada primoroso rincón y sin descuidar ningún área puede hallarse acondicionada en vidrieras y con su correpondiente descripción indumentaria, instrumentos y manuscritos de canciones originales a las que el público colocó en el podio de himnos populares. Hay objetos que pertenecieron a Aerosmith, Bootsy Collins, Britney Spears, Bruce Springsteen, Beyonce, Celia Cruz, Cheap Trick, Chris Cornell, Depeche Mode, Elton John, Elvis Presley, George Clinton, James Brown, Johnny Cash, Keith Richards, The Rolling Stones, Kiss, Madonna, Mc Hammer, Michael Jackson, Neil Young, Paul Stanley Kiss, Rihanna, Shakira, Slash, Snoop Dogg, T Rex, The Beatles, The Red Hot Chili Peppers, The Sex Pistols, The Who y U2, entre otros.

66 pisos tiene el hotel. En el 62 está el lounge, con un espacio central interior, cuatro salones de lujo al aire libre y panorámica de 360º

Comodidad

El huésped que se aventura a explorar fuera de su habitación puede degustar una comida recién hecha en uno de los cuatro restaurantes de servicio completo abiertos los siete días de la semana o tomar una saludable bebida de la barra del Juice Bar o un delicioso café de Express-O. En Soy Restaurant se pueden paladear los auténticos sabores de Japón y Perú; en el Tauro, especializado en carnes, disfrutar de cortes de clase mundial y mariscos frescos; en Bazaar, dar una gira mundial sumergiéndose en un bufé, y en Ciao deleitarse con tapas o pizza.

El hotel además cuenta con una pileta de agua cristalina, su propio mall para hacer compras (que próximamente se transformará en un outlet de las marcas más deseadas del mundo), el Casino Majestic con máquinas y mesas de juego, el Rock Spa y mucho más.



Mientras las parejas pueden disfrutar tomando sol y bebiendo al borde de la pileta, los padres se relajan al tiempo que sus hijos se abocan a las actividades para niños en el club Teen Spirit.

Los viajeros de negocios encontrarán todo lo que necesitan en @Bizz, el business center pensado para ellos, con la cantidad de espacio necesario para relajarse y trabajar.

Así, diversos públicos pueden sentirse una estrella de rock todos los días de su estancia e imaginarse que les extienden una alfombra roja desde el hall de entrada una vez que trasponen la puerta del Hard Rock Hotel Panamá Megapolis.