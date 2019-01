Margarita Barrientos: "La situación está difícil, tuvimos que abrir comedores a pedido de la gente"

La titular del comedor Los Piletones Margarita Barrientos afirmó que cada vez más personas concurren a buscar un plato de comida debido a la falta de trabajo y los problemas generados en la economía. Además sostuvo que duda de que la baja de la edad de imputabilidad solucione el problema de la inseguridad y atacó a los jóvenes por "vivir siempre de los planes".

”Hoy en día la juventud no sabe trabajar porque vivieron siempre de los planes, la familia vivió siempre de los planes”, afirmó Barrientos en una entrevista en el programa Crónica Anunciada que se emite por El Destape Radio.

Acerca de la situación de la economía argentina, Barrientos reconoció que hay poco trabajo y que "cada vez más chicos van a los comedores" en busca de un plato de comida.

La dirigente social puso en duda que la baja de edad de imputabilidad a los 15 años solucione los problemas de inseguridad de la Argentina. ”Bajar la edad de imputabilidad no solucionaría la inseguridad. Tener a un chico de 15 o 16 años preso no sirve. Tenemos que darles una solución para que puedan salir adelante”, manifestó.

”Se están viviendo situaciones muy difíciles, por un celular o unas zapatillas te matan. Uno trabaja con ellos en el barrio, y trata de recuperarlos y darles trabajo, pero a veces uno no puede, no puede hacer trabajar a un chico por un plato de comida y eso afecta a los jóvenes que quieren un par de zapatillas o un celular... Tendría que haber escuelas de capacitación, que les enseñen a trabajar, algunos no saben trabajar porque la familia siempre vivió de los planes". Y eso afecta a que el muchacho salga a buscar trabajo, que tampoco lo hay", lanzó Barrientos.”

Pese a las críticas de la situación de la economía, Barrientos afirmó que continuará respaldando al presidente Mauricio Macri. ”Siempre apoyé a Mauricio y lo sigo apoyando pero bueno, dios dirá. Es difícil opinar sobre él en este momento...”, afirmó.

"Hay mucha gente que igual sigue apoyando. yo a veces voy por la calle y la gente me dice "nosotros lo votamos y lo vamos a volver a votar". El otro día un jubilado que estaba en la cola en el banco me dijo " a mí no me dieron ni el bono pero no me importa, lo voy a votar porque vamos a salir adelante", y esas cosas a uno le da fuerzas", expresó la dirigente.