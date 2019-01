En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el representante de Refinor en la audiencia sostuvo que no se producirán despidos en la planta. Desde el gremio reclaman inversiones en el sector.

Audiencia por la planta de Refinor en Campo Durán: señalaron que no habrá despidos

En las oficinas del Ministerio de Trabajo tuvo lugar la audiencia de conciliación obligatoria, acatada por el Gremio del Petróleo y Gas Privado de Salta y Jujuy, junto a la empresa Refinor, como consecuencia del inminente cierre de la planta procesadora de gas en el norte provincial.

"Si Refinor deja de operar sería un golpe mortal para esta comunidad, que prácticamente desaparecería porque sería aún peor la situación de lo que fue la privatización de YPF", señaló al desatarse el conflicto el intendente de Aguaray, Alfredo Darouiche.

Acta con lo acordado en la audiencia de conciliación obligatoria.

En la audiencia, realizada ayer, participaron autoridades del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Salta y Jujuy (Spygpsyj), la empresa Refinor, Pan American, Tecpetrol y representantes del Ministerio de Trabajo de Nación, donde se abordó el tema que motivó la medida de fuerza por parte del gremio en diciembre pasado ante el inminente despido de sus 600 operarios.

Asamblea de petroleros en Campo Durán

Frente a esta situación, el representante de Refinor en la audiencia sostuvo que no se producirán despidos en la planta. Esto llevo cierta tranquilidad a los miembros del sindicato, pero insistieron en que la discusión de fondo, no es esa, sino que debe encararse una respuesta a largo plazo y no meramente coyuntural, reiterando que el Gobierno debe realizar inversiones en el sector.

Sebastián Barrios, secretario general del gremio petrolero, sostuvo que la situación de Refinor es coyuntural y que el verdadero tema que se debe discutir, es referido a las inversiones que el gobierno debe hacer en los yacimientos de gas en el norte, para garantizar la permanencia de la empresa y los 600 empleos que hoy siguen en riesgo.

Sebastián Barrios, titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Salta y Jujuy (Spygpsyj).

"Hasta tanto la discusión no sea estructural en cuanto a las acciones que deben llevarse adelante en materia energética, todo parece una medida más de salvataje para el gobierno que para los trabajadores. La premisa parece decir 'pasemos octubre, ganemos tiempo, después de las elecciones se ocupa otro'..., aseveró el dirigente gremial.

Comunicado de prensa del sindicato

Finalizada la reunión, el gremio informó a sus afiliados, lo siguiente: "Compañeros. Terminada la audiencia del día de hoy, Refinor manifiesta que no tiene previsto realizar suspensiones o despidos relacionados al conflicto de origen. Desde la representación gremial manifestamos que ratificamos nuestra postura y solicitamos la presencia del Secretario de Energía. Se dicta una nueva audiencia para el 25 de enero del corriente, fecha en que se vencerá la conciliación obligatoria con la prorroga incluida".



Acta con la convocatoria a la nueva audiencia, el próximo 25 de este mes.

Fuente: Tartagal al Día