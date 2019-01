Amenazaron y robaron a Pancho Dotto

El representante de modelos Pancho Dotto denunció ayer que durante el fin de semana un delincuente armado lo apuntó con un arma "a la cabeza" y le robó el reloj Rolex que llevaba puesto, en la localidad bonaerense de Martínez. Si bien dijo que no radicó la denuncia policial, ya que este es el octavo reloj de esa marca que le roban, Dotto contó al canal Todo Noticias que el hecho ocurrió el sábado luego de estacionar su camioneta en la calle Estrada, de Martínez, y mientras conversaba con un amigo.

"Yo llegaba de estar en Villa La Angostura y tenía puesto mi Rolex que nunca uso en Buenos Aires porque ya me habían robado siete", contó el representante. Según su relato, ni bien bajó de la camioneta, justo frente a una garita de seguridad, se le aproximó un hombre con un casco puesto, que le apuntó, lo llamó por su nombre y le pidió el reloj.

"Me apunta una pistola a la cabeza y me dice "Pancho dame el reloj'", recordó Dotto, quien dijo que inmediatamente se lo quitó y se lo entregó, tras lo cual le manifestó que no lo regalara porque vale mucho.

"Ese señor cruzó la calle porque había estacionado enfrente la moto y cuando yo le dije que no regalara el reloj porque salía mucha plata me respondió "vamos a ver si es cierto' y se fue tranquilo", agregó el damnificado. El afamado representante no descarta irse del país.