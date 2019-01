Jujuy: mañana realizarán la cesárea a la niña violada y embarazada 

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Alejandro Bouhid, señaló que los médicos que le practicarán una cesárea a una niña de 12 años que quedó embarazada consecuencia de una violación -como método para interrumpir un embarazo-, confirmaron que intentarán salvar la vida del feto.

Bouhid señaló en diálogo con MDZ Radio qué harán con el bebé después de la cesárea: ‘Si Dios y las circunstancias disponen que nazca con vida, entrará en la neonatología del hospital más grande de la provincia (Hospital Materno Infantil Héctor Quintana), que es mejor que la de cualquier privado‘.

El ministro confirmó también que se rechazó un Habeas Corpus que se presentó esta tarde en el que se pedía que la menor de 12 años violada por un hombre de 60, continuará con la gestación del embarazo.

Respecto a la niña, el funcionario jujeño explicó el motivo principal por el que se le realizará el aborto, pese a transitar un embarazo avanzado: ‘Dentro de todas las evaluaciones del equipo de salud, se considera también que, más allá del riesgo físico por la corta edad de la niña, hay un riesgo psicológico aumentado donde no se podría sostener más tiempo un embarazo‘.

‘En todo momento, por su edad y bajo cualquier proceso, la niña corre riesgo, y esto es lo grave de la legislación de nuestro país. No hay un protocolo ni método único. Creo que el país se debe una discusión y una solución. Los equipos sanitarios no pueden quedar expuestos ni ser judicializados porque la legislación no sea clara e interpretable. No es justo‘, señaló Bouhid, quién en otras ocasiones ha manifestado su postura contraria a la legalización del aborto.

La niña de 12 años oriunda de la localidad de San Pedro en Jujuy, denunció que fue abusada sexualmente por un hombre, que ya fue detenido, y que está embarazada producto de esa violación.