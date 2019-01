Siete claves para hacer un detox digital antes de preparar y salir de vacaciones

Para cuidar tu salud mental y también física es necesario que, cada cierto tiempo, te desconectes de tu trabajo y pases varios días seguidos sin estar pendiente de tus obligaciones.

Las responsabilidades propias de tu puesto de trabajo hacen que tu nivel de estrés crezca a medida que avanza el año. Es por eso que cuando llevas un tiempo sin vacaciones estás con menos paciencia, más susceptible y muy cansado. Es un agotamiento natural al que tienes que ponerle remedio.

Estar de vacaciones, te vayas de viaje o no, es liberador, porque baja el estrés casi de forma inmediata. Pero hay que tener claro que en la era de la hiperconectividad, abandonar el trabajo es más difícil de lo que se piensa.

Vivir enganchado al celular no es recomendable y menos aún en tus vacaciones. La necesidad constante de estar siempre disponible en el WhatsApp, de colgar fotos en Instagram y chusmear de todo lo que pasa en el mundo crea una dependencia casi enfermiza. Por eso es importante que hagas un detox digital antes de empezar con los días de descanso.

Las claves

1- Marcá las fechas: decidí el período de tiempo en el que vas a despedirte de la tecnología. Sería ideal si puede ser coincidente con un viaje, porque así es más fácil no estar pendiente del celular.

2- Establecé horarios: pedirte que te olvides por completo del celular es algo irreal, pero sí podés reducir el tiempo en el que lo usás al marcarte solo una franja horaria en la que le vas a dedicar un tiempo.

3- Tené paciencia: es normal que al principio tu primer instinto sea sacar el teléfono. En esos momentos te vas a dar cuenta de cuánto dependés de él y vas a entender que un detox digital es necesario.

4- Buscá aliados: como es algo complicado, es bueno si tenés compañeros que no solo te apoyen sino que te acompañen en este desafío.

5- Usá la tecnología a tu favor: si tenés que utilizar el celular para alguna aplicación que no tiene que ver con la conectividad y las redes sociales, como el calendario, la calculadora o la cámara de fotos, lo mejor es tener el celular en modo avión o con los datos desconectados y solo conectarlo en la franja horaria en la que previamente te fijaste. Además, silenciá todos los grupos y desactivá las notificaciones.

6- Sustituí los momentos de celu por otras actividades: hay un sinfín de posibilidades cuando estás en viaje, esperando o simplemente descansando. Leer, charlar, hacer deporte son solo algunas de las opciones que hay disponibles. Es por eso que es mejor no elegir la franja horaria para usar el celular en la comida, que es un momento en el que ya está ocupado con otra cosa.

7- No lo tengas a la vista. Es mejor mantener alejada la tentación, por eso mantené el dispositivo guardado en todo momento y así evitás la tentación.