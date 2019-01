Gimnasia y Tiro o Juventud, solo uno se puede copar

Son los últimos noventa minutos de la serie entre Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana por la fase preliminar de la Copa Argentina.

Albos y santos se vuelven a ver luego de enfrentarse el último miércoles en el Martearena donde igualaron en un tanto.

Esta vez el escenario será el Gigante del Norte, donde el santo estará obligado a marcar un gol al menos para seguir en carrera ya que el empate de la ida dejó mejor parado a Gimnasia, teniendo en cuenta la ventaja de haber convertido como visitante.

Si bien la prioridad de ambos equipos pasa por el Federal A, este encuentro no deja de ser especial por los condimentos que genera un clásico que ninguno quiere perder.

Para este partido, el técnico del millonario Daniel Ramasco realizaría una sola variante con respecto al once que presentó en la ida y sería la inclusión del delantero Juan Pablo Pereyra en lugar de Diego Martínez.

Este equipo de Gimnasia se caracterizó en este último tiempo por tener en su mayoría a jugadores surgidos de las divisiones inferiores.

Por su parte, Juventud Antoniana tendrá a su mejor “refuerzo” en el banco de suplentes, a su técnico Salvador Mónaco, quien por primera vez podrá conducir al santo desde el campo de juego en un partido oficial.

En principio, el entrenador del santo repetiría el mismo once que empató el miércoles ya que aún no puede contar con sus dos refuerzos (Abel Argañaraz y Diago Giménez). Y contará con la presencia de juveniles como Mauro Cachi, autor de un verdadero golazo en el primer juego.

En el encuentro de ida se notó una leve supremacía de Juventud Antoniana, sobre todo en el juego, algo que dejó conforme a su entrenador. Mónaco remarcó que su equipo mostró mucha “intensidad” a la hora de jugar.

Gimnasia recién sumó sus primeros minutos del año frente al santo y obviamente eso le pasó factura al equipo de Ramasco. De todas maneras, en estos últimos días, previo al encuentro de esta tarde, el cuerpo técnico buscó corregir errores pensando en la revancha de hoy.

Lograr la clasificación en esta Copa Argentina servirá, tanto a albos como santos, para mimar al hincha en este arranque de año ya que seguramente luego de este clásico todos se enfocarán de lleno a la reválida del Federal A, en el que los dos pelearán para mantener la categoría, luego de una primera etapa para el olvido.

El ganador de esta llave irá con el vencedor del duelo que llevan adelante Altos Hornos Zapla y San Lorenzo de Alem (Catamarca). En el partido de ida disputado en Palpalá, la victoria fue de los catamarqueños por 2 a 1 y quedaron mejor perfilados para clasificar.

Formaciones:

GIMNASIA JUVENTUD

M. Leguiza - A. Pedroso

J. Hereñu - N. Pérez

G. Pusula - M. Gogna

A. Herrera - J. Cárdenas

F. Giménez - E. Salinas

J. Iturrieta - G. Mendoza

G. Marocco - G. Ortíz

E. Giménez - J. Montero

J. Mateo - M. Cachi

J. Pereyra - R. Gómez

L. Herrera - L. Zárate

DT: D. Ramasco - DT: S. Mónaco

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Federico Guaymás

Hora de inicio: 19

Todas las llaves

Otros nueve partidos por la primera fase preliminar se definirán hoy: Independiente de Neuquén (0) - Deportivo Madryn (0), San Martín de Formosa (1) - Crucero del Norte (1), Defensores de Pronunciamiento (1) - Juventud de Gualeguaychú (0), Atlético Paraná (1) - Las Parejas (0), Deportivo Roca (3) - Cipolletti (1), Douglas Haig (6) - Ferro de General Pico (3), Racing de Córdoba (2) - Sportivo Belgrano (1) y Juventud Unida de San Luis (1) - Estudiantes de San Luis (3).