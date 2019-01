VIDEO: Una senadora amamantó mientras votaba y recibió un comentario misógeno

Ocurrió en el Parlamento de México. “Hay un límite de tolerancia materno-infantil”, le dijo el presidente de la Mesa en Diputados mexicana, Porfirio Muñoz Ledo, Martha Márquez no se quedó callada.

En un momento en el que la lucha feminista está en pie de guerra en todo el mundo, las declaraciones del presidente de la Mesa en Diputados mexicana, Porfirio Muñoz Ledo, hacia una senadora que se subió a la tribuna con su bebé en brazos, causó revuelo en las redes sociales. “Hay un límite de tolerancia materno-infantil”, dijo Muñoz Ledo, uno de los hombres fuertes del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Martha Márquez, quien hablaba sobre el desabastecimiento de combustibles mientras amamantaba a su beba y había sobrepasado el tiempo permitido para comparecer.

El comentario misógino, en tono jocoso, provocó risas en la Cámara de los Diputados. Pero Márquez no tardó en responder: “No me falte al respeto usted también, señor Presidente”, le dijo.El comentario no tardó en viralizarse y el Presidente de la Cámara fue el centro de las críticas en las redes sociales, aunque también hay quienes criticaron a la legisladora por llevar a su beba al trabajo.

“Es un retrógrado”

“Yo estaba haciendo mi exposición y me sorprendió mucho su comentario. Mi única reacción fue pedirle que me respetara”, contó al sitio Verne la legisladora, quien asegura que pasadas unas horas de lo sucedido se dio cuenta de la dimensión del comentario. “Es un retrógrado”, apuntó la política, que dio a luz hace dos meses.

“Llevo a mi hija a mi trabajo porque soy mujer y porque soy mamá. La bebé es muy pequeña y necesita alimentarse. Siempre he llevado a mis hijos al trabajo”, sostuvo Márquez.

La legisladora contó que después de los hechos pensó en dejar de llevar a su beba a las sesiones, pero finalmente decidió que “la seguirá trayendo el tiempo que sea necesario” y que su trabajo se lo permita. “Es de esas dudas que nos surgen a las mujeres por los estigmatización y señalamientos que sufrimos”. La política insistió que espera disculpas públicas por parte de Muñoz Ledo, “por el respeto a las mexicanas y a la maternidad”.

El comentario del número uno de Morena en Diputados dejó en una posición incómoda al partido del presidente López Obrador que se presenta como de corte más progresista y feminista. “Es incongruente con lo que dicen”, comentó Márquez.

La senadora recibió el apoyo de su partido y de otras políticas mexicanas. “El comentario de @PMunozLedo realmente es ofensivo para la diputada Martha Cecilia Márquez y para todas las madres trabajadoras2, afirmó Cecilia Soto, del Partido de la Revolución Democrática.

“Reprobamos cualquier declaración misógina que vaya en contra de los derechos de la primera infancia. El acceso a la lactancia materna es un derecho humano fundamental y una medida de seguridad alimentaria para un bebé”, apuntó la senadora Josefina Vázquez Mota.

Según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna es la “forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables”. El organismo internacional recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida del bebé, y aconseja manternerla hasta los 2 años o más.