Son 19 las causas contra la impunidad que siguen abiertas

Un total de 19 causas que originaron reclamos de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, que se hizo conocida por marchar cada viernes alrededor de la plaza 9 de Julio, siguen aún sin resolución según se detalló desde el Poder Judicial de Salta

La Secretaría de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de la Corte de Justicia de Salta realiza el seguimiento de 140 causas judiciales por las que se reclamaba desde hace años en la plaza. Sobre este total, según informaron desde el organismo judicial, 114 expedientes llegaron al final de su proceso.

De acuerdo al último informe elevado al presidente del Alto Tribunal, Guillermo Catalano, de las 140 causas, 19 se encuentran en trámite aún y, de este total, nueve están en etapa de juicio.

En tanto, de las 114 causas resueltas, en 64 se dictó condena; en tres se otorgó la suspensión del juicio a prueba; en 28 no hubo condena y 19 no son de competencia provincial.

Específicamente, de las 28 causas sin condena, se informó que en cinco se dispuso el sobreseimiento por muerte del imputado; en ocho se ordenó el sobreseimiento por las restantes causas legales; 12 se archivaron y en tres se resolvió la prescripción de la acción.

Entre las causas que están en trámite se encuentra la de los cuatro brigadistas que fallecieron cuando los enviaron a combatir un incendio en Guachipas. El proceso se desarrolla en el juzgado de Garantías 4 y está en etapa de juicio.

La elevación a juicio de la causa fue ordenada en septiembre de 2017 y desde entonces se habían interpuesto numerosas trabas administrativas para impedir que el juez Diego Rodríguez Pipino, titular de Juzgado de Garantías 4, pusiera fecha para la audiencia de debate,

Las marchas de la Comisión de Familiares contra la Impunidad tuvieron su origen en agosto de agosto de 2011.

En el grupo unieron sus emociones salteños que reclaman por femicidios, desaparición de mujeres, accidentes por imprudencia, casos de mala praxis y muchas otras causas en las que la gente siente que no hay una respuesta acorde.

Raúl Córdoba, padre de un niño que murió en un accidente de tránsito y actual concejal, es una de las figuras clave de este movimiento.

“Todos los padres que marchamos en contra de la impunidad estamos muy unidos. Queremos hacerle ver a la sociedad salteña que en nuestra provincia no existe el Poder Judicial”, definió Córdoba cuando se cumplieron seis años de marchas alrededor de la plaza.

Gracias a la perseverancia, consiguieron un seguimiento de las causas, pero sostienen vigente la demanda de mayor celeridad en el tratamiento de cada caso.

La causa de Cintia Fernández

Una de las causas emblemáticas que originaron los reclamos de los familiares contra la impunidad es la de Cintia Fernández, actualmente en etapa de juicio.

La joven, de 26 años, fue hallada sin vida en su departamento de Parque La Vega, en 2011. La muerte se produjo por asfixia según las pericias. Por el caso fue procesado un expolicía.