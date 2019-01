Berruezo admitió que hay docentes que buscan jubilarse en zonas rurales

La ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo, admitió que hay docentes que en los últimos años piden traslados a zonas rurales para jubilarse con un salario mayor, y lo justificó argumentando que esto es un "derecho", debido a que está contemplado en la normativa, en referencia a la Ley 6.830 del Estatuto del Educador (artículos del 30 al 33).El planteo de que los traslados se convirtieron en una práctica con vicios y negativa surgió en la protesta wichi, que comenzó hace más de un mes y medio con la toma de la escuela 4.528 de Misión Chaqueña de Embarcación y que ya lleva 18 días de acampe en la plazoleta IV Siglos.

"Alguien que está de paso no se involucra con la escuela, no le importa si los chicos aprenden o no ¿qué interés en mejorar la educación puede tener un docente o un directivo que está a punto de jubilarse?", plantearon madres y padres wichis que anhelan una directora de su etnia para la escuela.

La semana pasada se publicó la lista de resultados de los traslados 2019. De 800 pedidos, este año se realizarán 334 traslados en general, no solo cargos directivos y al interior. Hay distintos motivos para pedir un traslado: por necesidades del grupo familiar, salud y motivos debidamente fundados.

"Muchos docentes que trabajan en zonas urbanas solicitan el traslado a escuelas de jornada completa o completa con albergue en los últimos años de trabajo para jubilarse con un salario mayor. No tengo estadísticas, pero eso sí es cierto. No es lo que pasó en Misión Chaqueña, pero en general sí se da", admitió Berruezo.

Hasta se puede comparar con el polémico caso de Sergia Lazarovich, pero, claro, en menor escala. El hombre que cambió de género en el DNI para jubilarse antes como mujer. El denominador común entre ambos casos es la especulación y burlar al sistema.

En aquel entonces el abogado laboralista Oscar Farah había expresado con respecto al caso Sergia: "Los derechos están para ser ejercidos regularmente, sin abusos, en consecuencia si se determina que una persona hizo algo para obtener un beneficio indebido está abusando del derecho".

La pedagoga Ana de Anquín durante una entrevista con El Tribuno, respaldó el planteo wichi: "Es como ellos dicen, hay muchos docentes que pasan sin crear institucionalidad" debido al poco tiempo que están, y reflexionó que en "escuelas donde no hay continuidad de los equipos docentes puede pasar estas cosas que mencionan las mamás", de que los chicos no aprendan.

Por su parte, la ministra Berruezo mantuvo su postura: "Nunca voy contra la normativa, si es algo que se plantea modificar... está bien, pero se tiene que hacer entre todos".

Comentó parte de las reglas, que cuando se hace un concurso de cargos directivos el que tiene mayor puntaje elige primero la escuela. Creo que tiene que ver también con la formación, dijo, indicando que tiene educadores hasta con 1.400 puntos. "Para hacer esto (de modificar el tema de traslados) hay que repensar el nivel de las mentalidades docentes, el de acceso a un cargo y no solamente en la escuela", finalizó.