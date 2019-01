Pablo Pérez será presentado en Independiente

El mediocampista Pablo Pérez será presentado mañana como el primer refuerzo de Independiente de cara a la reanudación de la Superliga y la participación en la Copa Sudamericana.

El ex Boca Juniors firmará hoy su contrato con el club y mañana será presentado en conferencia de prensa luego del entrenamiento en el predio de Villa Domínico.

Esta tarde el rojo confirmó el arribo del rosarino, 33 años, de forma virtual a través de sus redes sociales.

La cuenta oficial publicó un video con la figura del futbolista vestido de Independiente en el videojuego PES de la marca japonesa Konami y las iniciales del volante surgido en Newell’s Old Boys.

Pérez será el primer refuerzo para el equipo dirigido por Ariel Holan mientras se aguarda por el arribo del paraguayo Cecilio Domínguez.

El delantero se entrenó hoy con América, de México, pero se estima que en el transcurso de la semana ya estará en Buenos Aires para oficializar su llegada.

El otro futbolista que pretenden la dirigencia y el cuerpo técnico es el peruano Christian Cueva, quien presiona para destrabar su salida de Krasnodar, de Rusia.

“Hablé con la gente de Krasnodar y les pedí que me liberen para jugar en Independiente, creo que me entendieron. Esta semana se tiene que definir por sí o por no”, manifestó Cueva en declaraciones a radio La Red.

Mientras tanto, el plantel se prepara para el debut oficial en el año que será el domingo a las 17.10 ante Talleres de Córdoba en el estadio Libertadores de América por la 16ta fecha de la Superliga.