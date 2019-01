Merlos justificó la expulsión de Coloccini

El árbitro Andrés Merlos justificó ayer su decisión de expulsar al defensor Fabricio Coloccini en el clásico ante Huracán, por la fecha 13 de la Superliga, ayer en el Nuevo Gasómetro.

Merlos explicó que vio “muy claro” el pisotón de Coloccini sobre Israel Damonte y no dudó en sacarle la roja, ya que después el partido se podía “desmadrar”.

“Lo vi en el momento (al pisotón). Luego Coloccini le pidió disculpas a Damonte. (Nicolás) Blandi también. Ellos no sabían qué había pasado y cuando lo atendieron a Damonte vieron la agresión clarísima”, detalló Merlos.

La expulsión de Coloccini, a los 32 minutos del primer tiempo fue una de las jugadas polémicas del partido que terminó igualado sin goles, pero Merlos defendió su decisión.

“Lo veo claro y por eso no dudé. Se tiene que evaluar que era un clásico y no puedo dejar pasar una patada así, porque después se puede desmadrar el partido”, aseguró el juez mendocino.

El árbitro aceptó que desde otro ángulo podría haber visto el gesto técnico de Coloccini de girar y salir jugando, pero reiteró que desde su punto de vista la agresión fue “grosera”.

“La foto que yo saco es la pierna de Coloccini sobre Damonte. Del otro lado quizás veía lo que vio todo el estadio, que era una pisada y la vuelta pero por suerte estaba bien parado y vi el planchazo, porque si no no sé como hubiese terminado el partido”, concluyó.