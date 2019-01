La tremenda pelea de Arnaldo André y Nicolás Cabré

"No eran muy rigurosos porque nos conocíamos todos. Había una página y media en la que mi personaje no decía nada, ni tenía acción. Le propuse al director salir de escena. Me dijo que lo hablara con el apuntador para reasignar una sola línea que tenía", inició en Intrusos.

Pero hubo problemas de comunicación, y todo explotó en el ensayo de la escena: “Yo me fui y cuando llegó mi frase, no me encontraron. Ahí, (Cabré) me agarró y me dijo cosas en mal tono adelante de todo el mundo. Me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón y aunque la hubiera tenido creo que lo podría haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí".

Desde ahí, las funciones no fueron del agrado del actor: “Fueron dos meses (de teatro) en los que yo marcaba los días como los presos. Me sentía muy mal, fue una experiencia muy desagradable. Nunca más nos saludamos", sentenció el actor, que además contó que él era muy amigo de Tobal, pero que durante su relación amorosa con el actual novio de Laurita Fernández, ella se alejó de él.

“Sentí que me habían sacado a mí amiga. Creo que eso es lo que más me dolió”, se lamentó, aunque aclaró que tras la separación pudo recuperar su amistad con ella.