Suárez: “No podía dejar pasar esta oportunidad”

El delantero Matías Suárez, quien se realizó la revisión médica para concretar su llegada a River, explicó lo que significa tener la chance de llegar a uno de los clubes más importantes del país.

“No podía dejar pasar esta oportunidad”, señaló el futbolista al salir del centro de salud donde se efectuó los estudios médicos correspondientes y si todo está el óptimas condiciones, en las próximas horas firmaría su contrato con el club de Núñez para convertirse en el segundo refuerzo luego del arribo de Robert Rojas.

En diálogo con la prensa Suárez manifestó: “Gallardo me preguntó si me interesaba la propuesta antes de iniciar las negociaciones. Que te llame Marcelo (Gallardo) es muy importante para un jugador. A mí me ilusionó mucho, no le podía decir que no”.

“Estoy tranquilo porque por Belgrano dejé todo y este es un reto importante en mi vida, por eso con 30 años no podía dejarlo pasar”, reveló, tras lo cual indicó: “Llego con mucha humildad y trabajo. Es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar. River es un equipo tan grande, es lo mejor de América”.

Al llegar a Buenos Aires, Suárez fue consultado acerca de ser el posible reemplazante de Gonzalo Martínez, pero el delantero explicó: “Somos diferentes, no hay que compararse. Él demostró en cada partido que es un ídolo y un gran jugador. Uno aprende de todos esos jugadores. Yo trataré de hacer lo mío, lo que Marcelo vio en mí”.