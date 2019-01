"No estoy para que los jugadores me quieran y yo sea amigo"

Ariel Holan aseguró que tiene un temperamento fuerte y no está en el cargo de entrenador para ser amigo de los jugadores.

Después de ser cuestionado por algunos futbolistas que se fueron del rojo, el DT de Independiente manifestó en conferencia de prensa que "tengo temperamento fuerte y soy muy exigente. No estoy acá para que los jugadores me quieran y yo sea su amigo".

Puntualmente, sobre Emmanuel Gigliotti, el DT respondió "¿Quién trajo al Puma de la segunda división de Japón? Si revisás los delanteros de los últimos dos años el que más jugó fue él".

Con respecto a Fernando Amorebieta, Holan explicó que "el problema de él fue administrativo, el representante hizo una denuncia a la FIFA y están los papeles. El club le dio todos los recursos".

"La toma de decisiones llegan a mi gerencia, que es la Primera, el selectivo y la Reserva. Mi paraguas cubre eso. Acá los futbolistas se consensúan con el técnico. Los dirigentes me proponen jugadores y yo argumento como empleado. Sí o no y por qué. En este país ése es el rol del DT", se justificó el 'Profesor'.

"Estoy muy conforme porque tengo un plantel que armamos desde junio. Somos muy competitivos, ahora hay que armar un equipo. Confío en los que están y en los que vinieron", añadió.

En referencia al delantero paraguayo Cecilio Domínguez, que llegó hoy y se convirtió en el segundo refuerzo de Independiente después del mediocampista Pablo Pérez (Boca), Holan opinó que "es una inversión importante pero muy bien prorrateada por los dirigentes, en tres años. Es un jugador de selección y joven, por eso tiene futura reventa. Jugó por el sector izquierdo, lo ha hecho detrás de una punta o también de punta, va a variar en distintas posiciones".

Sobre el colombiano Teófilo Gutiérrez, el DT admitió que "es una alternativa pero tenemos el tema del cupo y hay que ver cómo se desarrolla el mercado".

Su encuentro con Macri

El entrenador de Independiente también se refirió al almuerzo que tuvo a principios de esta semana con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. "Mauricio me invitó a comer, charlamos mucho de fútbol, como él es un hombre de fútbol, tiene mucha experiencia", contó.

Además, Holan -que tuvo un problema con el barra Bebote Álvarez- confió que Macri le preguntó "la situación de la violencia en el fútbol, cómo fue, la Ley que presentó en el Congreso, de la utilización del VAR y hablamos de las economías de los clubes que muchas veces preocupan".

Independiente reanudará la Superliga el domingo, cuando enfrente a Talleres de Córdoba por la 16ta. fecha, en el estadio Libertadores de América. El rojo está séptimo en la tabla de posiciones con 23 puntos, 13 menos que su clásico rival, Racing Club, líder de la Superliga 2018/19.