Alfaro: “En 20 días es imposible acomodar el equipo”

Gustavo Alfaro celebró la permanencia de Nahitan Nández en el plantel de Boca, tras su fallido pase al fútbol italiano, y dejó abierta la posibilidad de una incorporación más.

“Al presidente le dije que no hay mejor refuerzo que se quede Nandez. Me encantaría que se quede Nández, que está muy feliz en Boca. Más allá de que pueda tener una transferencia”, indicó Alfaro en la conferencia de prensa.

El DT de Boca comentó sobre Nandez que si se da, se da, “sino me dijo que será el jugador mas feliz de jugar en Boca. Le dije ayer que si no se da, vamos a ponerle el pecho para que te busque Juventus, no el Cagliari”.

Alfaro podrá contar con el colombiano Jorman Campuzano y de Iván Marcona, para el partido de mañana ante Newell s por la décimosexta fecha del torneo de la Superliga.

“Campuzano no va a estar en el XI de tituar, pero no por condiciones futbolisticas, viene un poco desfasado en el tema físico, poco entrenamiento con Atlético Nacional, no es lo mismo el trabajo en campo que en una cinta”, agregó.

También ser refirió a Marcone e indicó que con el ex-Lanús “pasó algo parecido (lo fisico) pero él arrancó la liga de México. Por ahí a Campuzano le falten unos días más”.

El DT aclaró que “no pudimos armar el plantel en tiempo y forma como hubiésemos querido, los DT s queremos las cosas para ayer, no para mañana. Y en esa necesidad, necesitás que los jugadores lleguen. Campuzano y Marcone tuvieron solo dos prácticas y jugaron ante Aldosivi”.

Alfaro añadió que “en 20 dias es imposible acomodar al equipo, pero estoy tranquilo por la actitud del equipo, porque sé que eso hará que reduzca la cantidad de errores. Ojalá pudiera tener el equipo afinadito , aceitado, compacto, eso llegará con el tiempo. Nos faltaron detalles para el plantel deseado. A veces está la voluntad y no el jugador”. “A los hinchas no les pido nada. Solo apoyo a los jugadores, eso en cualquier lugar donde estoy. Después es asimilación de trabajo y circunstancias. Sé donde estoy, el nivel de exigencia que tengo, responsabilidades que tenemos, confío plenamente en el plantel que tengo”, afirmó.

Alfaro no confirmó el equipo de mañana pero sería con: Andrada; Buffarini, Goltz, Izquierdoz y Olaza; Barrios y Marcona; Pavón, Tevez y Reynoso; y Benedetto, con el esquema 4-2-3-1.