El Gobierno le reclamó a Brasil menos trabas para los alimentos argentinos

La secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, reclamó hoy a Brasil "menos trabas a la importación de alimentos de la Argentina" para que la balanza comercial con ese país sea "más equitativa".

"Tenemos una balanza deficitaria", indicó y argumentó: "Ese déficit que estamos atravesando se da de forma natural por la importación de autos".

En ese sentido, puntualizó: "Estamos pidiendo que el aumento que podemos tener en la participación de las importaciones brasileñas sea a través de la agroindustria".

Marisa Bircher, secretaria de Comercio Exterior

"Para que eso se logre, tenemos que hablar de convergencia regulatoria", apuntó y aseguró: "Necesitamos que haya menos trabas a la importación de alimentos de la Argentina".

Según su consideración, Brasil "quiere seguir aumentando sus exportaciones, pero en ese caso tiene que compensarse con una balanza comercial más equitativa".

"El exportador necesita menos trámites, menos costos y menos tiempo", afirmó y resaltó que "el compromiso está asumido".

Precisó que "la Argentina tiene 136 sectores económicos de los que 132 exportan. Sabemos que la exportación es el camino".

"Hoy 2.500 pymes le exportan a Brasil y, de ese total, 500 sólo exportan a ese país, que es su único cliente", calculó.

De ese modo, analizó: "Necesitamos abrir más destinos", mientras reconoció que "hoy muchas de las pymes que exportan atraviesan ciertas dificultades".

En diálogo con Radio Continental, subrayó la importancia de "la confianza desde el punto de vista internacional".

"Tenemos un gran desafío", admitió la funcionaria, quien destacó que se debe "mantener la imagen y calidad de los productos" de la Argentina.

Por otro lado, se refirió al nivel del dólar, que finalizó la semana con tendencia negativa y continuó por debajo de la zona de no intervención, pese a que el Banco Central volvió a comprar US$ 50 millones.

"Tenemos un tipo de cambio que permite a muchos sectores exportar, pero creemos que no es lo único necesario para la exportación, no es el único factor", manifestó Bircher.