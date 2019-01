Lo invitaron por error, pero igual voló 4.000 kilómetros para ir a una despedida de soltero

Un error tipográfico al momento de enviar un correo electrónico provocó que un hombre en Phoenix, Estados Unidos, fuera invitado a la despedida de soltero de un completo desconocido. Lejos de sentirse ofendido, el joven decidió atravesar el país de punta a punta para asistir.

A comienzos de este mes, Will Novak recibió una invitación en su casilla de mail en la que se hablaba de una fiesta descomunal. El título del correo decía: “Urgente! Es la despedida de soltero de Ángelo, responder cuanto antes!”. El verdadero destinatario del mensaje era Bill Novak, un amigo del novio que vive en Nueva York, pero ante el gran parecido entre los nombres y como consecuencia de un error de tipeo, el correo viajó en dirección a Phoenix.

“La fiesta iba a ser en Vermont y no conocía a nadie -declaró Will- además me invitaban a esquiar y no tenía idea de cómo hacerlo y, definitivamente, no conocía al tal Ángelo!”. Sin embargo, pensó que sería gracioso aceptar la invitación “para hacerlos reír”. De ese modo, confirmó su presencia.

Para su sorpresa, la respuesta no demoró en llegar desde el otro lado del país: “Si vos hablás en serio, nosotros también. Te esperamos!”. El hombre de 35 años acababa de ser padre y no contaba con el dinero suficiente para costear el viaje. Sin intenciones de rechazar la propuesta, Will decidió crear una publicación en el sitio web GoFundME y pedir donaciones para la causa.

“Ayúdenme a ir a la despedida de solteros de un extraño”, publicó el hombre en la página. Su objetivo, recaudar u$s 750. Sin embargo, días más tarde el joven se enteró de que Ángelo, el novio, iba a ser padre. Entonces, actualizó su pedido: “Es una despedida de solteros y un baby shower! Lo que se consiga más allá de los u$s 750 serán destinados al bebé”.

Increíblemente, la publicación de Will recibió donaciones por más de u$s 4.500. Así, el joven pudo asistir a una fiesta llena de desconocidos, incluido Bill, el verdadero destinatario de la invitación.

Novak definió la experiencia como “un fin de semana épico”. El novio homenajeado aseguró: “La pasé genial, es una historia totalmente asombrosa. No tenía idea de qué podía ocurrir, pero terminó siendo un momento estupendo”.