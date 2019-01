Atletas nacionales se preparan en Cachi

Hace una semana llegó un nutrido grupo de atletas a Cachi, con el objetivo de obtener una base de entrenamiento en altura para afrontar el año de competencia que recién se inicia.

Entre los deportistas que llegaron se encuentra Mariano Mastromarino, quien fuera medalla de bronce en el Panamericano de Toronto 2015; Julián Molina, ganador de la media maratón de Buenos Aires, y Martín Méndez, segundo en la maratón de Buenos Aires, como los más destacados.

Mastromarino perdió hace poco la beca del Enard porque no pudo revalidar sus logros. Hoy no es parte de la selección argentina que estará en Lima pero le queda una última chance de lograr la marca: en la Maratón de Sevilla, que se desarrollará el 17 de febrero y de la que participarán unos 14.000 atletas.

Mastromarino sacó un bono contribución hace diez días y el dinero recaudado le sirvió no solo para costear su pasaje a Sevilla, sino para recuperar parte de los ahorros invertidos en la preparación que realiza en Cachi durante 19 días.

El caso de Julián Molina es similar. El correntino tiene la beca del Enard por ser el ganador de la media maratón de Buenos Aires y el número 1 del país. Consiguió su pasaje a Sevilla pero para llegar a correr los 21 km tuvo que vender 40 docenas de empanadas para pagar su estadía en Buenos Aires antes de la competencia.

Con el objetivo de llegar a Lima también está el entrerriano Martín Méndez, quien todo el 2018 no realizó grandes viajes. Su objetivo era ahorrar para también poder viajar a Sevilla. El próximo 28 de febrero es la fecha límite para poder hacer la marca mínima para los Juegos Panamericanos, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto.

Además de Mastromarino, Mólina y Méndez, también están concentrados los atletas Carla Vidal, Janice Aylén Maffeo, Cristian Crobat, Fabián Pérez, Ayelén Sánchez, Juan D’Espósito y Maximiliano González Maffeo.

Desde hace ya algunos años, los 2.531 msnm de Cachi son el lugar preferido de los principales maratonistas argentinos.

Cachi es el paraíso de los deportistas que buscan perfeccionarse en sus disciplinas. El lugar donde los sueños deben continuar.