Con Nández y el debut de Alfaro como DT, Boca regresó a la pretemporada

En el comienzo de su ciclo como entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro tuvo este jueves una charla de presentación en el vestuario de La Bombonera con los jugadores que regresaron a los entrenamientos de cara a la pretemporada, mientras que el mediocampista Nahitan Nández estuvo entre los presentes.

Los futbolistas se trasladaron después al vecino predio de Casa Amarilla para realizar los estudios médicos y las pruebas físicas de rigor.

Una de las presencias más esperadas fue la de Nández, en medio de los rumores que indicaban que el volante uruguayo no se presentaría, en el contexto de los reclamos que su representante, Pablo Bentancur, le hizo a la dirigencia de Boca para conseguir que sea el mejor pago del plantel, mientras agita una oferta del fútbol italiano.

El reclamo del empresario a través de los medios de comunicación no cayó bien entre los dirigentes de Boca, quienes saben -igual que el representante- que la cláusula de rescisión de Nández es de 25 millones de dólares, mientras que Cagliari de Italia ofreció 15 millones brutos por el jugador que integra la selección de su país.

La idea de la directiva boquense es aumentarle el sueldo aunque no sea de los más altos del plantel. Cabe recordar que el contrato de Nández con Boca vence en diciembre del 2021.

Además de esa oferta, Boca -en forma oficial- recibió solamente dos pedidos más.

Uno es por el defensor Leonardo Balerdi de parte del Borussia Dortmund y se habla de 18 millones de euros, una suma que parece descabellada por un juvenil que apenas jugó 450 minutos en primera. A mitad del año pasado, ya Barcelona se había interesado en el jugador.

Si bien Boca tratará de retener a Balerdi, la dirigencia sabe que la cláusula de rescisión no es muy alta (es de 10 millones de dólares) y el sueldo del juvenil, de 19 años, todavía no fue actualizado.

La otra oferta es por Agustín Almendra, otra joven promesa, quien fue requerido por Napoli en una suma cercana a los 20 millones de dólares y de quien Boca no querría desprenderse en este mercado.

Ambos jugadores, junto con el arquero Emmanuel Roffo, integran el seleccionado Sub-20 que se prepara para el torneo Sudamericano de esa categoría y por lo tanto este jueves no estuvieron en el primer entrenamiento del semestre.

Mientras, en Boca esperan la llegada de Junior Alonso, proveniente del Celta de Vigo y por el cual Boca abonó 300 mil dolares por un préstamo de 18 meses. El defensor paraguayo es el capitán de la selección de su país, comenzó su carrera en Cerro Porteño y luego pasó al fútbol europeo.

Hoy el plantel hizo fútbol en circuitos en la cancha 3 de Casa Amarilla, ante la presencia del presidente Daniel Angelici; y el director deportivo, Nicolas Burdisso.

Una buena noticia para el mundo Boca es que Frank Fabra se entrenó a la par de su compañeros, después de volver de una operación de ligamentos de la rodilla izquierda que sufrió en junio de 2018, y que le impidió jugar el Mundial de Rusia para la selecciòn de Colombia.

Fernando Gago, quien se recupera de la rotura de su tendón de Aquiles derecho, asistió a la charla de presentación del nuevo entrenador y después observó la práctica.

Desde este viernes, el plantel xeneize comenzará formalmente con la pretemporada en la localidad bonaerense de Los Cardales, en doble turno: por la mañana desde las 8, la parte física a cargo del profesor Sergio Chiarelli, y a la tarde desde las 17 harán práctica de fútbol.

Boca jugará dos amistosos en Mar del Plata, el 16 y 20 de enero ante Unión de Santa Fe y Aldosivi, respectivamente; y el 27 enero será el debut de Alfaro como DT en partidos oficiales, cuando su equipo visite a Newell’s en Rosario por la Superliga del fútbol argentino.