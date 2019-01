Gol de Agüero frenó al líder, Liverpool, y City se acercó

El delantero argentino Sergio “Kun” Agüero marcó ayer en la victoria del Manchester City por 2 a 1 como local sobre el líder Liverpool, que cedió su invicto, en el cierre de la 21ra. fecha de la liga de Inglaterra.

El exjugador de Independiente anotó el primer tanto del 2019 a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que el alemán Leroy Sané (28m. ST) metió el segundo. El brasileño Roberto Firmino (19m. ST) igualó transitoriamente.

Agüero lleva diez goles en la presente temporada y pelea por ser el máximo anotador del campeonato contra Harry Kane (14), Pierre Emerick Aubameyang (14), Mohamed Salah (13) y Edwin Hazard (10).

A su vez, el defensor argentino Nicolás Otamendi ingresó en Manchester City faltando tres minutos por el belga Vincent Kompany, quien sufrió un golpe en su pierna derecha.

Justamente, Liverpool le había quitado el invicto el año pasado a Manchester City al vencerlo por 4 a 3 como local, en la temporada en la que el equipo de Agüero fue campeón.

De este forma, Manchester City se consolidó como escolta, con 50 puntos, y Liverpool -dejó su invicto de 17 victorias y 3 empates en la presente edición de la liga- continúa en lo más alto con 54.

Liverpool no caía por el torneo local desde el 6 de mayo del 2018, cuando sucumbió frente a Chelsea por 1 a 0 como visitante, en el cotejo de la anteúltima jornada.

En la previa al partido, el entrenador español del City, Josep Guardiola, había dicho que si hoy (ayer) no salían victoriosos se retiraban de la “pelea por el campeonato”.

Detrás de ambos llega Tottenham, conducido por el argentino Mauricio Pochettino, con 48 unidades, tras el éxito del martes contra Cardiff City por 3 a 0, de visitante.

La fecha 21 de la Premier League además tuvo estos resultados: Everton 0 - Leicester 1; Arsenal 4 - Fulham 1; Bournemouth 3 - Watford 3, Chelsea 0 - Southampton 0, Huddersfield 1 - Burnley 2, West Ham 2 - Brighton And Hove 2, Wolverhampton 0 - Crystal Palace 2 y Newcastle 0 - Manchester United 2.