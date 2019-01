Cambios en las tarifas de Aerolíneas: cobrará el equipaje por separado en todos sus vuelos

Pagar equipaje despachado únicamente cuando se necesita, cambiar el asiento o ampliar la flexibilidad para modificar las fechas del viaje son algunas de las posibilidades que habilita el nuevo esquema tarifario anunciado por Aerolíneas Argentinas, que se aplicará en todos sus vuelos locales e internacionales.

El modelo replica la estrategia que ya implementan otras líneas aéreas a nivel global, e introduce categorías para la compra del pasaje, cada uno con costo mayor de acuerdo con las funcionalidades y servicios ofrecidos.

La nueva iniciativa ya se implementó a partir de esta semana en los vuelos de Aerolíneas a Punta Cana (República Dominicana) y Colombia. A partir de la semana próxima, indicaron en la empresa, se llevará a la venta de pasajes en todo el país y posteriormente entrará en vigencia para el resto de los destinos internacionales (América Latina, Europa, México y Estados Unidos).

Las tarifas

El segmento de precio más bajo (Promo) ofrece al pasajero únicamente una pieza de equipaje en cabina, y habilita más valijas con pagos adicionales. Las siguientes categorías permiten despachos de equipaje sin costo, cambios de fecha o devolución del pasaje, entre otros rubros.

La estrategia de no incluir equipaje en bodega sin cargo ya había sido lanzada por la compañía para sus vuelos de cabotaje cuando anunció la flexibilización de tarifas y la eliminación precios mínimos en el mercado local, para competir con la oferta de las aerolíneas low cost . Ahora se extiende a todas las rutas de la empresa.

En su modelo previo, Aerolíneas también ofrecía diferentes categorías con precios de pasajes escalonados, aunque existía un cupo limitado en cada segmento que impedía al pasajero acceder a los valores más bajos si las vacantes disponibles estaban agotadas. Este nuevo esquema, prometen desde la empresa, estará siempre disponible mientras haya lugares libres en un avión.

"No hay una proyección concreta ligada a los ingresos, sino a cambiar la dinámica al momento de comprar los pasajes y que no haya tarifas que se agoten", sostienen en la compañía, que en 2018 transportó 9,8 millones de pasajeros en vuelos de cabotaje y 3,2 millones en sus rutas internacionales.

Fuente: La Nación