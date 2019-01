Una fundación busca voluntarios para la prevención de adicciones

La fundación Cortés & Moreno fue creada por iniciativa de la doctora pediatra y especialista en toxicología María Claudia Moreno Bini, su actual directora. La entidad está basada en la salud, la educación y valores vinculados a las raíces criollas.

La institución, sin fines de lucro, busca sumar voluntarios para dar charlas y ayudar a aquellas personas que estén atravesando problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas, tales como alcoholismo y drogas, entre otras.

La convocatoria es para mañana, a las 18, en la sede de la Cruz Roja, ubicada en la esquina de Soldado Sanguino y 25 de Mayo. Allí se tratará las temáticas relacionadas con los consumos problemáticos.

La directora expresó a El Tribuno: "Esta fundación la he creado porque en el año 2012, con el exgerente del hospital Melchora Figueroa de Cornejo Alberto Astorga trajimos una extensión del servicio del Centro de Toxicología Infantil de Buenos Aires, el cual es el primer centro de toxicología del país y de Latinoamérica, y tuvimos el honor en aquel momento de recibir a su fundadora". Actualmente el centro toxicológico funciona en el hospital de Niños Doctor Ricardo Gutiérrez, de Buenos Aires.

La fundación Cortés & Moreno fue creada en el 2017. Actualmente la directora atiende en un consultorio privado (Centro Médico Pieve) ubicado en calle San Martín 659.

"Si bien nunca pudimos poner la estructura en el hospital, sigo como referente del Gutiérrez a través de la fundación Cortés & Moreno, y ese fue uno de los objetivos de la institución", destacó la doctora.

Consumos problemáticos

"Tenemos que darle una mirada totalmente diferente a los consumos y a la prevención, siempre se dice y se repite frases tales como "la droga te mata' o "la droga es un camino sin retorno', y esa actitud, le quita poder a la persona que consume, es como que la droga te asesina y no hay solución, por eso, hay que hacer hincapié en el ser humano y en su actitud" aseguró la especialista.

"Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de lo que sucede, inmediatamente pasamos de ser víctimas a ser protagonistas de nuestra propia vida, ya que el rol de la víctima no tiene salida, en cambio el de protagonista, si, por eso la única forma de cambiar las cosas cuando no están bien, es asumir la responsabilidad y cambiar la forma, simplemente es pensar distinto", agregó.

"Por ejemplo, cuando un chico, saca una buena nota, inmediatamente, manifiesta "mamá me saqué un diez en la escuela', pero cuando el chico es reprobado, dice "mamá, me desaprobaron', lo cual indica que no se quiere asumir que hizo las cosas mal, y es una actitud común de nuestra sociedad", dijo.

"Y ahí en donde queremos hacer hincapié, la droga no te obliga a nada, no tiene patas y va con un cuchillo o un arma a obligar al ser humano que la consuma, sino que somos nosotros los que debemos conocer de qué se trata, y sobre todo, debemos asumir lo valiosos que somos, como así también, aprender a diferenciar y a detectar nuestras conductas, las cuales algunas veces pueden ser heredadas", adelantó la doctora. Dichos temas serán explicados de manera detallada en la convocatoria para los futuros voluntarios. "La fundación, está basada en la salud, la educación, la cultura, ya que todo eso lleva a una mejor calidad de vida, por eso tenemos que trabajar con los diversos valores de las personas, algunos se enfocarán el trabajo, otros en la religión, y así sucesivamente". La misma trabaja también con la Cruz Roja, en la cual, también funciona Alcohólicos Anónimos los días sábados a horas 15 en Soldado Sanguino y 25 de Mayo.

Turismo médico

Es otro de los proyectos que busca impulsar la fundación.

El turismo médico, turismo de salud, o turismo sanitario, es un fenómeno global que consiste en el viaje a otra ciudad o país para recibir algún tipo de tratamiento o atención médica (como cirugías, tratamientos, rehabilitación) o del tipo de bienestar como tratamientos estéticos o en balneario. Cabe destacar que Rosario de la Frontera, es famoso y reconocido mundialmente por las propiedades curativas de sus aguas termales.

Respecto a este tipo de turismo, la doctora expresó que se está trabajando para poder realizar terapias familiares e individuales y de esta manera ofrecer una alternativa para consumos problemáticos.