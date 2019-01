“Algunos quieren que a uno le vaya mal, algunos rezan para que llueva y la gente se inunde”

El fuerte temporal que azotó la ciudad de Salta ayer dejó calles anegadas y fuerte preocupación en los salteños sobre si las obras millonarias que viene llevando adelante el municipio capitalino sirven para disminuir el caudal de agua que ingresa a la Capital. En una entrevista con El Tribuno, el intendente Gustavo Sáenz remarcó que desde su gestión hablaron siempre de “mitigar las inundaciones” y afirmó que hubo “mucha mala intención en las redes sociales” desde sectores de la oposición.

El jefe comunal afirmó que se trató de una lluvia en la que cayó mucha agua en poco tiempo; pero que desde el momento que paró la tormenta en “menos de cinco minutos la ciudad volvió a estar completamente en condiciones”. También destacó que no hubo personas evacuadas después del temporal y que solo se tuvo que lamentar daños materiales.

¿Qué análisis hace sobre las inundaciones que se dieron en distintos puntos de la ciudad? Cayó mucha agua en poco tiempo y algunas zonas estuvieron colapsadas.

La verdad es que nosotros siempre hablamos de mitigar las inundaciones, parece que muchos no lo entienden o no lo quieren entender.

¿Quiénes?

Hubo mucha mala intención en las redes sociales por gente que desde la oposición busca mostrar que estas obras, que son tan importantes para la ciudad, no sirven. Estábamos haciendo números y más o menos cayeron en menos de una hora más de 45 milímetros (mm) y hasta llegaron a hablar de 60 mm de agua, lo que no se registra hace muchos años. La media de enero es 194 mm, es decir que esta mañana (por ayer) llovió un poco más del 25% de lo que va a llover en todo el mes, evidentemente fue una lluvia torrencial. Lo importante es que analicemos claramente que nosotros nunca dijimos que íbamos a lograr que Salta no se inunde. Primero porque sería mentirle a la gente y segundo porque no manejamos el clima, lamentablemente no podemos hacer magia. Lo que si tratamos es de que con estas grandes obras no ingrese agua en las casas de los vecinos. Es lo que más nos interesa.

¿Funcionó el sistema de drenaje?

Es importante remarcar que después de la lluvia en menos de cinco minutos el agua ya había drenado como no drenaba. En otras oportunidades, la plaza Gurruchaga seguía siendo una laguna después de una lluvia de esta magnitud. Ahora usted pasa por ahí y ya no queda agua. Evidentemente las obras van funcionando independientemente de que todavía no estén terminadas. Falta bastante por hacer. Lamentablemente venimos teniendo lluvias desde octubre y eso no nos acompaña, no nos ayuda. También es importante resaltar que muchos portales de internet y medios han publicado fotos viejas de la plaza Gurruchaga o de inundaciones de hace muchos años que no tienen nada que ver porque están los árboles que ya no están porque ahora está la cisterna. Lamentablemente muchos se aprovechan de esta situación, pero lo importante es saber qué dicen los vecinos, los que vivieron hace 50 años ahí, saber si realmente la situación es la misma de antes o ha cambiado, si ha mitigado un poco la inundación en esa zona.

¿Qué falta terminar?

Faltan terminar las represas del Ejército, el canal Tineo, que eso va a acompañar y ayudar mucho a que entre menos agua al centro. Y también el canal España, al que le falta un 50% para llegar a la Virrey Toledo. Allí desembocará toda el agua de la España.

Hizo mucho hincapié en el tema de las noticias falsas y lo que pasó en las redes sociales. ¿Piensa que hay mala intención hacia el trabajo que viene haciendo?

Lamentablemente parece que en la ciudad de Salta no hay que hacer nada, como han hecho distintos gobiernos durante 50 años por el tema de las inundaciones y han dejado a la gente que vivía en esa angustia y en esa desesperación cada vez que había una tormenta. Uno se puso al hombro semejante trabajo de infraestructura, de conseguir los fondos que no los pagan los salteños sino que son fondos nacionales que hemos conseguido con mucha gestión. Pero parece que algunos quieren que a uno le vaya mal, algunos rezan para que llueva y la gente se inunde. Nosotros hoy en día podemos decir que no tenemos evacuados con semejante lluvia. Si hay muchas familias que han sufrido pérdidas materiales, que nosotros las estamos cubriendo ahora, pero no están evacuados en los distintos CIC como solíamos ver en otras gestiones. La verdad, en Salta hay pueblos inundados todo el tiempo y las noticias así lo muestran. Pueblos enteros inundados que han perdido todo y no tiene ninguna solución, estoy hablando de toda la provincia. En Salta capital podemos decir que se producen inundaciones cuando llueve muchísimo, pero en cinco minutos la ciudad está sin agua cuando deja de llover. Esto tiene que ver con los canales, con los desagües.

Hay que trabajar con los vecinos también...

Es importante resaltar que los vecinos de Salta tienen que aprender a cuidar las cosas. No se puede dejar bolsas grandes de basura en las esquinas que después tapan los imbornales o los desagües. Tampoco se pueden tirar ramas o colchones en los canales que después los terminan tapando. Esto no quiere decir que tengamos todos responsabilidad, pero también es importante concientizar a la gente que nos tenemos que cuidar entre todos. Han pasado un montón de lluvias y esta fue la primera que fue muy fuerte y en poco tiempo. Y se ha logrado drenar todo en cinco minutos. Prefiero que me critiquen por haber hecho estas obras, que cuando estén terminadas seguramente el vecino las va a reconocer y las va a considerar.

¿Pudieron hacer un relevamiento sobre los daños que se produjeron en las distintas zonas que se inundaron?

Gracias a Dios lo que tenemos son algunas familias de la zona norte que han sufrido la pérdida de colchones y alimentos. Ya están todos relevados y están en sus casas. Ustedes recordarán en los Centros de Integración Comunitaria había familias enteras evacuadas, tiradas en colchones esperando una copa de leche, una frazada para cubrirse, con la desesperación y el miedo de volver a su casa y que le hayan robado lo poco que tienen. Que no hayan evacuados para nosotros es muy importante porque no estamos hablando del centro, estamos hablando de toda la ciudad. Por supuesto que quedan muchísimas cosas por hacer, con esto no se va a resolver el tema definitivamente y nunca se va a resolver definitivamente porque el clima va cambiando. Lo que sí es triste es que hagan leña de todo esto cuando en realidad es la primera gestión que se ha puesto al hombro una situación que venía siendo de muchos años. Tenemos la conciencia absolutamente tranquila de que estamos haciendo todo lo mejor posible.

¿Cómo fue el funcionamiento de los canales y las obras que ya se finalizaron?

Me informaron que el canal Esteco tuvo un mal rendimiento al final, aparentemente se había estancado un árbol que venía desde una de las salidas y esto provocó que el agua salga para arriba del canal. Ahora estaban trabajando en eso. Todos los otros canales funcionaron correctamente. El problema de las inundaciones en Salta es de toda la vida, no se soluciona fácilmente y no se puede hacer magia par resolver esta situación.

Hace poco el canal Tineo tuvo el derrumbe en una de sus paredes después de una fuerte lluvia. ¿Cómo están las obras que no se terminaron? ¿Sufrieron algún daño?

Gracias a Dios no hubo inconvenientes con esta lluvia. Por supuesto el agua va a hacer que se demoren un poco más las conexiones que se están haciendo, sobre todos las transversales que vienen de los costados y son las que tenemos que terminar, tanto en el canal de la España como el Tineo.

¿Cuánto falta?

Estamos hablando de un 50% de avance de ambas obras, todavía falta. Tenemos las represas (del Ejército) que faltan terminar y todos los ductos que van a llegar hasta esas represas que se están haciendo para que el agua no pase a la ciudad. Cuando esto esté terminado realmente la situación va a ser distinta. Pero lo importante es que en menos de cinco minutos la ciudad va a estar completamente en condiciones de no tener agua en ningún lado. Si esta lluvia hubiese sido a las tres de la mañana no se hubiese ni sentido, pero fue a las 8 cuando la gente sale a trabajar y la situación fue distinta, pero aseguro que si hubiese sido a la madrugada no hubiese habido tantos inconvenientes.