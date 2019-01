Mauricio Macri: “Debemos empezar a crecer más allá del retroceso que hemos tenido”

El Presidente habló sobre la “tormenta” que tuvo soportar el gobierno en el 2018. Fue durante una entrevista que concedió a LU5 AM 600 de Neuquén.

El presidente Mauricio Macri encabezó en Bariloche su primera actividad de 2019 y esta mañana habló con una radio de la provincia de Neuquén (LU5 AM 600), donde hizo un repaso de la actualidad y, con miras al futuro, señaló: “Debemos empezar a crecer, más allá del retroceso que hemos tenido con las tormentas del 2018”.

El mandatario auguró que este año “la Argentina va a volver a crecer y lentamente va a bajar la inflación”, aunque no quiso hablar de metas y evitó ponerle un puntaje a su gobierno: “Después de todo lo que vivimos estos años he decidido no hacer calificaciones, solo trabajar incansablemente para cada argentino tenga otra oportunidad”.

Al ser consultado sobre el año electoral, Macri adelantó que Cambiemos tendrá candidato propio en Neuquén: “Seguramente será el Pechi Quiroga”. Pero aseguró que aún no se habló de fórmulas (a nivel nacional) porque el compromiso es trabajar para solucionar los problemas de los argentinos.

El mandatario repasó además los inconvenientes que sufrió el país durante el año pasado y diagnosticó: “Cuando uno se pone a ver qué nos pasó, que teníamos récord de venta de autos y de cemento ... Nos pasaron dos cosas muy graves: 1) la sequía, porque aún dependemos mucho de las exportaciones de soja y de maíz; 2) El conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que desfinanció a los mercados emergentes entre los que está la Argentina”.

En otro fragmento de la entrevista, según detalló Infobae, el Presidente consideró que “en 2018 la sociedad ha crecido mucho más que en años anteriores, porque comenzó a aceptar realidades que negaba: Aún queríamos creer que se puede vivir eternamente gastando más de lo que uno tiene o gratis y eso es mentira”.

En ese sentido, en una clara crítica a las políticas que aplicaba el kirchnerismo, comparó lo que pasaba en el país con lo que ocurre en Santa Cruz, provincia que visitará próximamente por primera vez desde que llegó a la Casa Rosada: “No es casualidad el parecido, los dos tenían fuertes desequilibrios porque gastaban mas de lo que tenían”.