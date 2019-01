Isabel Macedo explicó por qué no quiere formar parte del colectivo Actrices Argentinas

Desde que Isabel Macedo se convirtió en madre de Isabelita, poco se sabe de ella. Se alejó temporalmente de la actuación y solo se la ve en algún acto junto a su marido, Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Ahora reapareció en medio de la ola de denuncias por acoso sexual que salieron a la luz en las últimas semanas y explicó por qué no desea ser parte del colectivo Actrices Argentinas.

“No quiero porque no me gustan las maneras”, expresó en diálogo con La Nación. Sin embargo, aseguró que le parece muy bien que las mujeres alcen su voz, aunque siempre con mucha cautela. “Hay que ser respetuosos con la manera en que cada uno tenga que decirlo, porque no podés ponerte en el lugar del que sintió tanto dolor. Sí, en cambio, podés hacer todo lo posible para que eso no suceda. No da todo igual. No es tan grave una cosa como la otra. No es lo mismo una mujer que quiere cobrar lo mismo que un hombre que la que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada o abusada”, dijo.

Isabel también se refirió a la denuncia que Thelma Fardin le hizo a Juan Darthés por violación: “Pienso que si tuvo la necesidad de decir lo que le pasó, porque fue horroroso, me parece bien que lo comparta, que lo diga si a ella la tranquiliza”.

Por el momento, la ex Guapas está enfocada en acompañar a su marido en un año de elecciones. El actual gobernador de Salta confirmó que se postulará como precandidato a la presidencia de la Nación, y ella espera ser su gran sostén.

El colectivo Actrices Argentinas cobró popularidad el 11 de diciembre, cuando organizaron una conferencia de prensa en el Multiteatro para exponer un crudo relato sobre un abuso sexual. La que rompió el silencio fue Thelma Fardin, la joven actriz que hace una década participó en la serie y en la obra de teatro de Patito feo. En un video, confesó que fue abusada sexualmente por Darthés en una gira por Nicaragua y recibió el apoyo de todas sus colegas.