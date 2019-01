VIDEO: Una abuela utilizó a su nieto de cuatro años para robar un kiosco en Mar del Plata

Un kiosco de Mar del Plata pero con la particularidad: usaron a un nene de cuatro años para cometer el robo. El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad.

En las imágenes se observa a una señora entrar al local, llevando a un nene de la mano. En el lugar había varios clientes, entre ellos dos mujeres que aparentemente estaban comprando. En un momento, la mujer, de más de 70 años, le hizo una seña al niño para que fuera para ese lugar. Segundos después se lo vio volver con una cartera.

La mujer disimuló “el botín” entre unas bolsas que llevaba en la mano y se fue caminando junto con el nene. La dueña del local comercial, Gabriela, habló con Todo Noticias, contó que hace mucho años que tiene el negocio y fue asaltada varias veces, pero que este robo en particular la sorprendió porque usaron a una criatura. “Fui a buscar la cartera y cuando no la encontré empecé a revisar la cámara de seguridad y ahí descubrí el robo. Más allá de lo que se llevaron estoy indignada por el accionar de esta mujer, que para mí es la abuela del nene. Ya hice la denuncia, pero no me importa si no puedo recuperar lo que se llevaron, lo que quiero es que le saquen ese nene a esa mujer”, detalló Gabriela.

En la cartera, la dueña tenía sus documentos, tarjetas de crédito, las llaves del auto y documentación. A pesar de que las imágenes fueron aportadas a la Justicia, la ladrona no pudo ser identificada.