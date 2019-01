"Roma" fue Globo de Oro al mejor director y película extranjera

"Roma" ganó este domingo a la noche el Globo de Oro (en la ceremonia número 76 de entrega de los prestigiosos galardones cinematográficos) a mejor director para el mexicano Alfonso Cuarón y a la mejor película en idioma extranjero, con lo que sube los primeros peldaños hacia el ansiado objetivo de Netflix de conseguir el Oscar, que posicione a la plataforma de video a demanda como casa productora cinematográfica de prestigio.

La película en blanco y negro, versión semibiográfica de la crianza de Cuarón en la colonia Roma de Ciudad de México y de la importancia que tuvo para él la empleada de servicio, que fue casi una segunda madre en su niñez, es a la fecha la apuesta más fuerte de Netflix, en su obstinado objetivo de hacerse con un premio importante de la crítica especializada estadounidense.

La plataforma comenzó a lanzar decenas y decenas de filmes propios en 2015, pero cada año obtiene numerosas nominaciones y también galardones sólo en el rubro de las series.

Si bien el gigante del streaming ya obtuvo el premio Oscar a mejor documental en 2018 por "Icarus" y a mejor corto documental en 2017 por "The White Helmets", el premio máximo del cine en las categorías más reconocidas aún le es esquivo.

Por ello, Netflix comenzó a invertir en los proyectos de cineastas de renombre y una filmografía "de autor", como lo son el mexicano Alfonso Cuarón, los hermanos Coen (que en 2018 presentaron en la plataforma "La balada de Buster Scruggs") o Martin Scorsese (que prepara con elenco estelar "The Irishman" para este año).

Pero además, la compañía de Los Gatos, California, no tuvo más alternativa que flexibilizar para esa clase de proyectos su estrategia de distribución: ya no estrenar esos filmes exclusivamente en la plataforma, sino permitir un estreno limitado durante una breve ventana en cines comerciales.

Esa estrategia, y las marcas de la deliciosa propuesta estética y detallada reconstrucción histórica de Cuarón, le permitieron a "Roma" no sólo ganar el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia sino ser contendiente serio para la "temporada de premios".

Tras sus dos premios Globo de Oro, "Roma" seguirá su camino en distintas ceremonias a la espera de quedar entre las previsibles candidatas al Oscar de fines de febrero, que se anunciarán el 22 de enero.

Entonces, aumentará aún más la campaña de Netflix para reunir los votos necesarios que le otorguen su primer Oscar en ficción y, por lo tanto, el ansiado prestigio que ayude a posicionar la imagen del streaming como una vía alternativa para distribuir cine de calidad.