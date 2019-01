Luciano Castro explicó por qué se separó de Sabrina Rojas

Ayer, fue Sabrina Rojas la que enfrentó las cámaras y se refirió a su separación de Luciano Castro a través de un móvil con Intrusos, el ciclo que conduce Jorge Rial por la pantalla de América.

Por eso, todos esperaban que fuera el actor quien fijara su posición al respecto y así lo hizo en diálogo con la cronista de Los Ángeles de la Mañana, el programa que encabeza Ángel de Brito por El Trece.

"Sabrina es lo más grande del mundo. No hagamos un drama de algo que ya está, es más fácil lo simple que lo complejo", arrancó el diálogo, para luego profundizar sobre las causas de la separación.

"Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. Nosotros tenemos mucho más que una separación, entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí, nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar", expresó.

"No nos gusta dramatizar, nunca fuimos mediáticos ni nos interesa. Hay gente que le interesa separarse y salir a contarlo, nosotros lo hacemos por una cuestión de salud mental nuestra y de nuestros hijos, nada más, y esperemos que lo tomen así. Punto, tema terminado, después todo lo que tenga que hablar con mi esposa lo hablamos adentro de casa", agregó al respecto.

"Muchas veces sana una separación para poder estar mejor, y muchas veces no, y es definitivo. Veremos, somos gente madura y nos queremos, nos amamos", recalcó el artista, quien luego tuvo un párrafo aparte para referirse al polémico posteo que le adjudicaron a su mujer -luego ambos se encargaron de aclarar que había sido hackeado- en el que se lo acusaba de violento y drogadicto.

"Yo no sé quiénes son todos. Poné en primera persona y decí quién me apuntó de algo y yo le contesto a ese alguien, a mí el 'todos' en general, como dicen que 'vos sos…' No, decime quién dice que soy, porque el general a mí no me gusta. Yo hace 26 años que laburo de esto, y el medio sabe quién soy yo, no tengo que explicar nada de lo que soy, ni me hacía falta", concluyó cuando le preguntaron si le había dolido que "todos" lo hayan señalado de esa forma.

Teleshow