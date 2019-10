“Jamás doy audiencia a la gente; siempre estoy en el momento cuando me necesitan”

El intendente de La Candelaria, Julio Romano, lleva tres períodos al frente del municipio del sur de la provincia y en diálogo con El Tribuno señaló las principales obras relacionadas con la infraestructura, la salud, el deporte, el turismo y la educación en esa comuna en una síntesis de lo que fue gestión. Con gran humildad aseguró que “todo el pueblo tiene mi teléfono”.

¿Cómo se está preparando para estas elecciones y qué expectativas tiene de asumir un nuevo período de gestión?

Si bien estamos a una semana de las PASO, nosotros seguimos trabajando de manera normal como lo hacemos siempre, porque lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer en dos meses antes de la elección. Entonces la gente sabe que cuando necesita una solución se la damos antes o después de una elección, hay que trabajar siempre para darle a la comunidad lo que necesite, ya sea si está enfermo o necesita trabajar o estudiar y requiere de una beca. Para nosotros un período electoral es algo común, lo que interesa es darle soluciones a la gente. Entonces cuando llegan estas épocas, para nosotros es algo común. Pasan las elecciones y seguimos haciendo simplemente lo que hay que hacer, siempre hemos trabajado de la misma manera y cuando llegan estos tiempos, se hace mucho más fácil de llevarlo porque la gente ve que hubo respuestas cuando lo han necesitado. Por eso nosotros no tenemos inconvenientes en el sentido que se quieren aprovechar o sacar tajada de algo que se prometió en vano. No nos manejamos así, por ende, nuestra gente tampoco.

¿Cuáles son los servicios y obras que más requiere la gente de su comunidad?

Lo que más le hemos brindado son servicios relacionados con los módulos habitacionales, construcciones de baños, ayudamos a gestionar pensiones, si está enfermo o falleció, como sea estamos siempre, y eso la gente lo reconoce. También tenemos obras significativas; ya estamos con la segunda etapa del hospital; se está construyendo una sala velatoria; en veinte días se estarán instalando cámaras de seguridad en todo el pueblo; estamos finalizando la obra del Centro de Integración Comunitaria; en los próximos días está saliendo la licitación del complejo deportivo del fondo fiduciario, una obra de más de siete millones de pesos. El 4 de octubre se abre la licitación y sabremos qué empresa la va a hacer. Estamos haciendo una cantidad importante de baños y que además se van a seguir construyendo, ya estamos por llegar a los trescientos baños para la gente que lo necesita; hay un programa del IPV, en donde se les construyen los núcleos húmedos sin costo, y le dejamos un baño totalmente instalado.

¿Cómo es la modalidad de atención y el trato del municipio hacia la gente que necesita una entrevista?

Por favor, nada de audiencias. La gente que va a verme al municipio acude sin ninguna audiencia ni cita previa. Si yo estoy allí, me quedo y los atiendo hasta la una de tarde; si no los veo cuando salgo, van a mi casa, o me llaman sábado o domingo a la hora que sea. Nosotros tenemos una relación mano a mano con la gente. Uno sale y acá nos encontramos todos en cualquier lugar. No es nuestra metodología que la gente tenga que sacar una audiencia; además, todo se resuelve a través de un teléfono, y en ese sentido todo el pueblo tiene mi número y me mandan un mensaje o un WhatsApp. Por ejemplo, si necesitan un viaje de ripio, entonces yo llamo al área pertinente y les aviso que allí irá tal persona. Nosotros nos manejamos con un diálogo directo, además el ser así lo tomo como una responsabilidad, no me gusta tener tanto protocolo y reglas para atender a la gente que nos necesita. Por eso tengo mi teléfono abierto las 24 horas. Uno nunca sabe cuándo puede ocurrir algo, o un fallecimiento, entonces si me llaman a las tres de la mañana, es mi deber llamar a la persona que está encargada y darles una solución en el momento y así llevamos esta metodología durante todos mis años de gestión.

¿Cómo están trabajando en el rubro deportivo?

Muchos nos han pedido que trabajemos en esta área, por eso hemos construido un complejo nuevo y el viernes vino Atlético Tucumán junto a su presidente a probar nuevos talentos en La Candelaria. Vinieron con todo el plantel de primera junto su equipo de entrenadores y psicólogos a hablarles a los chicos para decirles cómo es la manera para llegar a ser un profesional y han seleccionado algunos para poderlos llevar después. También trajeron a su canchero particular para enseñarnos a mantener nuestra cancha de manera profesional, ya que acá tenemos una de primer nivel. Por otro lado las chicas que acuden acá ya están clasificadas para poder jugar con la liga de Rosario, y se les colabora en todo: desde la indumentaria hasta el transporte cuando viajan a participar en algún lado. Estamos convencidos de que el deporte es nuestra política de Estado y es la mejor manera para que los jóvenes salgan o no tengan malos hábitos.

También tenemos una escuela de música, de patín, se enseña computación, escuela de fútbol, y todo gratis. La idea es que puedan practicar todo lo que a los chicos se les ocurra.

En cuanto a la cultura y el turismo, ¿qué se está realizando desde el municipio?

Tenemos dos emprendimientos privados: de hotel y de hostería. También tenemos un camping muy lindo y estamos trabajando con la construcción de un museo. Ya estamos terminando el techado gracias a una ayuda que hemos tenido del Fondo Ciudadano del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia, quienes desde el museo se han ofrecido a asesorarnos para realizar un turismo en todo lo que respecta a nuestra cultura candelaria. Nuestro objetivo es empezar a rejuntar piezas de otros museos y, sobre todo, queremos saber cuáles son nuestros orígenes y empezar a trabajar con todas las escuelas primarias y secundarias.

En educación, este año logramos traer una carrera terciaria, relacionada a nuestra zona, que es agrícola ganadera, y se trajo la Tecnicatura Superior de Gestión Agropecuaria con Orientación en Producción Animal. Lo importante de esto es que se están preparando muchos jóvenes que acuden de El Jardín o El Tala. Son chicos que crían sus chanchos y tienen sus plantas, entonces el día de mañana ellos ya estarán preparados para llevar a cabo su emprendimiento, pero ya con todo el conocimiento, sin tener que depender de algún ingeniero ni de nadie.