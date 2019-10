Margarita Barrientos: “Me gustaría que ganara” Macri 

La fundadora del comedor social Los Piletones, Margarita Barrientos, aseguró que le gustaría que el presidente Mauricio Macri gane las elecciones y aseguró que ve ‘mucha gente lo está apoyando‘.

‘Veo que la gente lo está apoyando, aunque (las marchas por el Sí) debió hacerlas al principio de la campaña para no perder las PASO‘, manifestó Barrientos.

En declaraciones formuladas esta mañana a radio Futurock señaló que ‘las visitas debió hacerlas antes, con las PASO la gente le dijo: conoceme y te sigo apoyando‘.

‘De todos modos, no es tarde, ojalá que no sea tarde. Yo siempre lo he apoyado, me gustaría que ganara, pero la decisión es del pueblo‘, señaló.

Consultada sobre los índices de pobreza, la referente social señaló que se deben a la herencia recibida, sumado a que no ‘se le encontró la vuelta‘ y a factores económicos.

‘Todo eso llevó a que se vea realmente cómo es la pobreza.

Siempre se mantuvo escondida, nunca nadie reflejó cuántos pobres había‘, indicó.

‘Ahora sí lo decimos con toda la boca, pero antes jamás se habló de la pobreza. Se decía que no había pobres, que no había hambre, que en Alemania hay más pobres que en Argentina. Muchos de los políticos no conocen nuestro país‘, agregó.