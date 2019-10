Infantino: “Gracias al VAR, el fútbol es más bonito, justo y limpio"

El presidente de FIFA, el suizo Gianni Infantino, aseguró este jueves que con la implementación del VAR el fútbol se convirtió en un deporte “más bonito, justo y limpio”.

Durante su exposición en el Festival del Deporte, en la ciudad italiana de Trento, el mandatario de la FIFA se refirió al VAR, defendió la organización del Mundial de Qatar 2022 y anunció una millonaria inversión para el fútbol femenino.

“Gracias al VAR, el fútbol es más bonito, más justo y más limpio. Al principio era escéptico, pero cuando me convertí en presidente de la FIFA me dije ¿por qué no intentarlo? Hoy podemos decir que el VAR se mueve”, manifestó Infantino, quien estuvo acompañado por el exárbitro italiano Pierluigi Collina.

Durante la charla, Infantino defendió la organización del Mundial de Qatar 2022 que se jugará entre noviembre y diciembre.

“Creo que es correcto, una vez cada cien años, jugar el Mundial en un sitio en el que nunca se ha jugado un torneo de este nivel. Desde el punto de vista técnico será un Mundial espectacular, los jugadores llegarán frescos y no al final de una temporada, como ocurre cuando el Mundial se juega en verano (de Europa)”, explicó.

A su vez, el máximo dirigente anunció que propuso una inversión de “mil millones de dólares” para el fútbol femenino.

“Propuse invertir mil millones de dólares en fútbol femenino para los próximos cuatro años y la creación de nuevas competiciones”, informó el suizo, que cerró su participación con una condena al racismo.

“No debemos ocultar el problema. Debemos condenarlo en todas sus formas”, concluyó.