Entro a robar a lo de Guillermo Moreno, tomó champagne y lo detuvieron

El ex funcionario kirchnerista le restó trascendencia.

Guillermo Moreno no sólo levantó polémica en varias oportunidades por el virulento modo de manejarse como secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo. El pasado 6 de abril, durante un acto de la agrupación La Néstor Kirchner Generación Intermedia en Gregorio de Laferrere, dio un controvertido discurso en el que habló sobre la inseguridad y de los ladrones "con códigos".

"Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con códigos. No me robés una billetera y me dejés la señora tirada con fractura de cadera, porque tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85", manifestó.

Ahora, el ex funcionario (2006/2013) y ex precandidato presidencial fue víctima de un robo, en su departamento del barrio porteño de Constitución, por parte de un ladrón que no pudo escapar con el botín ya que lo atrapó la Policía.

Todo ocurrió pasadas las 7 de este domingo en el edificio de la calle Salta al 900, cuando en el inmueble de Moreno, de 63 años, no había nadie.

Fuentes policiales informaron a Clarín que un vecino denunció la presencia del intruso, por lo que acudieron al lugar agentes de la Comisaría 1C de la fuerza de seguridad porteña.

Allí detuvieron al sospechoso, de 48 años, al que le secuestraron 41 mil pesos, joyas, guantes de trabajo y un morral.

La encargada del edificio confirmó que el departamento asaltado pertenece al ex secretario kirchnerista.

El caso es investigado por la fiscal N° 39 de Capital Paula Asaro, que le asignó un trámite de Flagrancia.

En declaraciones al diario La Nación, Moreno le restó trascendencia al episodio y lo atribuyó a "un hombre que no está en sus cabales", al considerar que "es ridículo venir a robar acá".

"Lo que más lamento es que me abrió una botella de champagne que estaba en exposición, de más de 35 años, que me habían regalado en la Bulonera Gata, de la calle Perón", sostuvo, aunque enseguida acotó que estaría "en mal estado" porque el ladrón apenas bebió un sorbo.

El detenido, según las fuentes, vive en un hotel ubicado a pocos metros del edificio asaltado.