Video. Con cruces picantes entre Macri y Fernández, debatieron por primera vez los seis candidatos

En medio de propuestas y sonoros cruces entre el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, los seis postulantes nacionales debatieron hoy por primera vez en Santa Fe, a dos semanas de las elecciones que definirán al próximo mandatario.



Macri, Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión superaron el primero de los dos encuentros organizados por la Cámara Nacional Electoral antes de los comicios.

Los intercambios entre el Presidente y el candidato del Frente de Todos se llevaron el protagonismo en el escenario de la Universidad del Litoral.



En el primer bloque, al hablar de "Relaciones Internacionales", Macri abrió el fuego contra Fernández por la situación de Venezuela y cuestionó su "neutralidad".

"En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. La neutralidad es avalar la dictadura", subrayó el Presidente, quien por sorteo arrancó la ronda, que tuvo a los periodistas María Laura Santillán y Rodolfo Barilli como moderadores.

Al responder, el candidato del peronismo advirtió que el Gobierno "está preparando la ruptura de relaciones" con ese país para abrir paso a una "intervención".

"Yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, el Presidente está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, Presidente que ningún soldado argentino esté en suelo venezolano", enfatizó Fernández.

Luego, fue el momento de discutir sobre economía, uno de los pasajes más picantes de la noche, en el que Macri fue el blanco principal de las críticas.

Fernández señaló que Macri "va a dejar cinco millones de nuevos pobres", y sostuvo que "fracasó rotundamente en la economía".

"No sé en qué país vive Macri. De los 39 mil millones de dólares que nos dio el FMI se fugaron 30 mil millones. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se los llevaron sus amigos, Presidente. Es hora de que deje de mentir", remató.

El contraataque del líder del PRO llegó instantes después cuando dijo, con ironía, que le "alegra y sorprende" que Fernández manifieste que él "destruyó la economía "cuando hasta hace muy poco decía que la presidenta (Cristina) Kirchner la destruyó".

El jefe de Estado, que en todo momento recordó sus propuestas para un eventual segundo mandato, sostuvo que el país está "listo para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media".

El candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, también eligió como principal destinatario de sus críticas a Macri, y dijo que "los últimos años mostraron que el ajuste sólo genera más ajuste, perpetuando la recesión".

Para el ex ministro de Economía, "el principal derecho humano violado durante el último tiempo ha sido el hambre de los ciudadanos argentinos", y subrayó que eso "es algo urgente que debemos solucionarlo".

A su turno, el candidato del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, dijo que como contrapartida de los "nuevos 4 millones de nuevos pobres" hubo "ganadores" con el modelo de Cambiemos, y mencionó a "los grandes bancos" y las empresas de luz, gas y petroleras.

Tanto el candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, como el representante del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, prometieron políticas de austeridad y rebaja de impuestos.

Luego de una hora de discusión, los candidatos se retiraron a sus camarines, y tras un corto descanso regresaron para la segunda parte, a la que se incorporaron los moderadores Gisella Vallone y Guillermo Andino.

El tercer bloque fue para "Derechos Humanos, Diversidad y Género", y el cuarto sobre "Educación y Salud", donde volvieron a subir de tono las chicanas.

Al hablar de Educación, Macri apuntó contra el candidato a gobernador de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, por sus dichos sobre la venta de drogas e ironizó con que va a "poner una narco capacitación en las escuelas".

"Me imagino que Kicillof va a poner una narco capacitación en las escuelas", aseguró el mandatario nacional, al volver a referirse a lo expresado por el ex ministro de Economía sobre que personas que quedaban sin trabajo salían a vender drogas.

Finalizados los cuatro temas, los candidatos tuvieron otro minuto cada uno para cerrar sus ideas.

"Volvió el dedito acusador, volvió el atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió", recalcó Macri, en el último cruce al candidato del PJ, que le contestó: "Dos mil puntos de riesgo país y así estamos, otra vez dejaron a la gente sin trabajo e impulsaron a la clase media a la pobreza".