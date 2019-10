Por culpa de los inadaptados, Orán se queda por tres meses sin aeropuerto

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) procedió a ordenar la clausura del aeropuerto de Orán. La medida se tomó debido a las problemáticas que atañen a la infraestructura del lugar. Por su parte dieron a conocer que las roturas de alambrados, mallas y materiales que sirven como barreras de contención de la instalación fueron algunos de los puntos que hicieron mella en el decreto de cierre. En tanto el jefe del Aeródromo, Alejandro Espeche, lamentó la decisión y responsabilizó a las personas que deciden utilizar las instalaciones como paseo peatonal.

En declaraciones emitidas a una emisora local, Espeche relató que "el fin de semana pasado se realizó un posteado de cemento de mallas, pero en 48 horas ya se encontraban rotas. Las personas cruzan sin escrúpulos, inclusive durante la operatividad de los vuelos sanitarios. Esto es un gran riesgo. Es más: cuando el personal del lugar les advierte de la situación o les prohÍben el paso por el aeródromo, estas reaccionan de forma agresiva, lo que conlleva a que fracasen los intentos de contratar gente de seguridad".

En cuanto a la clausura, Alejandro Espeche preciso que las ANAC realizó una inspección en las instalaciones del aeropuerto y que al observar los alambrados rotos y el paso de personas por las pistas, procedieron a la clausura. El organismo de control de la aviación civil argentina advirtió que por el momento se utilizará de manera excepcional para el uso de Gendarmería y vuelos sanitarios de emergencia.

Ingresó con la bici y luego rompió el alambrado para cruzar.



Espeche solicitó a los vecinos colaboración para una pronta reapertura, ya que existen proyectos de balizar la pista para que el aeropuerto pueda operar de noche también. Remarcó que la clausura se debe a personas sin escrúpulos y pidió que sean conscientes, ya que al utilizar la pista como un paseo peatonal ponen en riesgo sus vidas y la de los trabajadores.

Explicó que no se puede mover el aeropuerto ya que requiere de un alto costo y que no tienen previsto una inversión de esa magnitud. "Lo que haremos será mover el cuerpo de Bomberos de la Policía al lugar de conflicto, para ver si la presencia de los efectivos genera que ya no crucen por ese sector", manifestó Espeche.

Rompieron de nuevo el cerramiento

El fin de semana, personal de Obras Públicas municipal arregló el alambrado del Aeroclub Orán. No duró 48 horas en condiciones y fue dañado por los irresponsables. Obras Públicas se encargó de la reparación del alambrado con el fin de delimitar el lugar y permitir el normal funcionamiento de la pista del Aero.

Más allá de la decisión de la ANAC sobre el funcionamiento del mismo, los inescrupulosos volvieron a romper el alambrado. Se solicita la concientización de toda la población, teniendo en cuenta que es de vital importancia mantener las instalaciones en óptimas condiciones, especialmente por el uso para vuelos sanitarios.

Un vecino de la zona logró captar el momento en el que un hombre, después de atravesar la pista del aeródromo, rompe el alambrado y pasa con su bicicleta. En las últimas horas Obras Públicas había realizado arreglos en el sector, frente del Parque de la Familia, y en menos de 48 horas, fue destrozado.