Argentina y Uruguay, entre la decepción y esperanza del rugby

Argentina y Uruguay fueron las dos caras del rugby sudamericano en el Mundial. Los Pumas, en la élite mundial de este deporte, tuvieron una campaña decepcionante que debe dejar enseñanzas de cara al futuro.

Los Teros, en cambio, pese a ser un equipo casi amateur, lanzaron un aviso de que están creciendo.

Argentina, con algo más de 100.000 licencias de rugby, con dos semifinales en las nueve ediciones de los Mundiales, ambas en las cuatro últimas ediciones, dio un paso atrás, tal vez en su mejor momento, cayendo en la primera fase, tras perder contra Francia (23 a 21) e Inglaterra (39 a 10).

Tenían en su grupo a dos potencias, pero Francia no está en su mejor momento y su sufrimiento para ganar a Tonga 23 a 21 lo demostró.

Uruguay, en cambio, con algo menos de 10.000 licencias, y con la mitad de sus jugadores de categoría amateur, dio una imagen esperanzadora de cara a lo que viene.

Los Teros no aspiraban a clasificarse, con dos potencias como Australia, bicampeona mundial, y Gales, ganador del último Seis Naciones en su grupo.

Su objetivo era mostrar su crecimiento en estos cuatro años. Y lo consiguieron. Ganaron a una potencia como Fiyi (30 a 27) y dieron muy buena imagen ante Australia (45 a 10) y Gales (35 a 13), con la espinita de la derrota ante Georgia (33 a 7).

“Nuestro objetivo era mostrar la evolución del rugby uruguayo. Los resultados hablan de la buena preparación que se tuvo durante estos cuatro años”, afirmó a la AFP el técnico argentino de Uruguay, Esteban Meneses.

“El resultado es el reflejo de la confianza de cada uno, de cada parte del equipo, tanto juradores como staff técnico. La confianza que tuvimos en el trabajo realizado nos permitió hacer el Mundial que hicimos”, añadió el técnico de Los Teros.

La potencia del rugby sudamericano, en este caso Argentina, perdió, pero puede tratarse también de un momento puntual.

En cambio, el salto hacia adelante de Los Teros da esperanzas de crecimiento del rugby en este país y en general en Sudamérica, donde el rugby no está entre los deportes más populares.

Mientras Uruguay espera que sus jugadores salgan a clubes extranjeros para que ganen roce con la élite, Argentina ha optado por un proyecto a la neozelandesa, basado en priorizar la selección de jugadores que se quedan en el país, y que disputan el Super Rugby con los Jaguares.