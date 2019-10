Comenzó la búsqueda del equipo para defender el oro olímpico

Ayer se cumplió un año de la conquista de la única medalla de oro que ganó el rugby en unos Juegos Olímpicos. El 15 de octubre de 2018 el seleccionado argentino juvenil de seven venció a Francia en la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, coronando en lo más alto del podio un trabajo que inició muchos meses antes.

Ese hecho coincide, con diferencia de apenas unos días, con el inicio de una nueva etapa, la de formar el equipo que defenderá el oro olímpico en los Juegos de la Juventud que se realizarán en Dakar en 2022.

El salteño Diego Rodríguez formó parte del cuerpo técnico que ganó el oro el año pasado y está al frente del scouting que realizará la Unión Argentina de Rugby (UAR) por todo el país en busca de esos jugadores que competirán en la capital de Senegal dentro de tres años.

La búsqueda ya comenzó. El puntapié fueron los Juegos Evita de Mar del Plata que se realizaron la semana pasada, donde Rodríguez y el staff que lo acompaña observaron a 23 equipos y, de entre tantos, seis jugadores ya están en carpeta.

La planificación para Dakar 2022 ya fue aprobada por la UAR y falta el visto bueno del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), que se encarga de cubrir los gastos. La tarea será gigante y así lo explicó el entrenador salteño a El Tribuno. “Nuestra misión será observar a 16.000 chicos del país hasta mayo del año que viene. Para eso vamos a visitar todos los Centros de Rugby del país y las Academias”, contó Rodríguez.

“Para junio de 2020 esperamos tener un grupo de 20 jugadores que van a ir enfrentando a los equipos de las cinco Academias que tiene la UAR (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario). La idea es tener una lista viva, esto quiere decir que si observamos a algún jugador con mejores condiciones, lo convocamos hasta designar el equipo final”, añadió el técnico salteño.

La búsqueda será de jugadores de clase 2004 y 2005. Rodríguez también señaló el perfil de jugador que buscan para la próxima cita olímpica. “Siempre digo que estamos buscando jugadores altos, veloces y valientes. Eso no quita que un jugador de baja estatura o de otras condiciones no pueda estar, tal vez tenga un factor X que lo haga convocable”, detalló el exjugador de Gimnasia y Tiro y de Los Mayuatos.

Hoy en el territorio argentino hay un grupo de jugadores que desconoce su futuro pero en el 2022 estarán defendiendo la camiseta de Los Pumitas en los Juegos de la Juventud.

Centros y academias, la base de trabajo de la UAR

La UAR y el staff de entrenadores que encabeza el salteño Diego Rodríguez coordinará con el centros de rugby las academias de todo el país.

El objetivo principal de los Centros de Rugby es capacitar y formar jugadores para los clubes e identificar a aquellos que tienen chances de jugar en los seleccionados nacionales. Esa es su primera función. Es un programa de fortalecimiento del rugby amateur.

A su vez, los centros de rugby, a través de sus directores, son los encargados de estar en permanente contacto con los managers de las academias para ir identificando perfiles desde menores de 15 años en adelante, que pueden llegar a ingresar en un futuro al sistema de Alto Rendimiento de la UAR.

Son 17 los centros de rugby distribuidos por todo el país: Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, Mar del Plata y Buenos Aires (3). En tanto, las academias cuentan con un mayor status y son cinco: Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Rosario.

El Centro de Rugby de Salta es dirigido por Agustín Lopresti, funciona en Tiro Federal y son 120 los jugadores que allí entrenan.