El sindicato desmintió proceso de indemnización a tabacaleros

Una versión periodística puso de relieve que inversores de Alliance One dialogaron con trabajadores y les advirtieron que si gana Alberto Fernández la empresa se irá del país.

El Sindicato de Obreros del Tabaco desmintió las versiones de la radio del periodista y precandidato a intendente por Salta capital, y actual diputado nacional Martín Grande sobre el posible cierre de la planta tabacalera de Alliance One en caso que triunfe la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández en las elecciones generales nacionales del 27 de octubre próximo.

"Hay que llevar tranquilidad a los cientos de trabajadores de esta planta que funciona en la localidad de El Carril. Son tiempos políticos y se especula con este tipo de chicanas, nada de esta versión es cierta, es humo político", sentencio el dirigente Luis Díaz, del S.O.T.

En el medio capitalino se hizo mención en las últimas horas que inversores norteamericanos, con motivo de visitar la planta acopiadora de esta multinacional, aseguraron a los propios trabajadores que siguiendo la tendencia de las PASO y el disparo del dólar en caso de ganar la dupla Fernández-Fernández, la empresa se iría del país.

"Estuvimos reunidos con la empresa por los costos de los eventuales (trabajadores cíclicos) para este tiempo, que no son los mismos. Por ese lado la empresa tomará algunos recesos, pero no es motivo de cerrar y no producir. Instalan el miedo en un pueblo chico como El Carril. Es poco creíble esta información" acotó Díaz.

Eventuales

El dirigente aclaró que los trabajadores eventuales no han sido llamados a realizar sus tareas por motivos relacionados con la adquisición de materia prima para sus trabajos. "Algunos de ellos se desempeñan para el mantenimiento del edificio de la empresa. No es por despidos o algo que se parezca".

Sobre la supuesta conversación de estos emisarios extranjeros de la empresa con los propios trabajadores, el sindicalista desmintió tales diálogos. "La versión viene de una persona que, siendo diputado nacional, nunca vino a El Carril a traer buenas noticias. Se quieren aprovechar de la necesidad de la gente. A este señor se le fue la mano con esta noticia", expresó.

De todas formas, una reunión con los directivos se pactaría en las próximas horas con la idea de zanjar esta versión que ha dejado a toda una comunidad muy preocupada.

Se esperan unos 33 millones de kilos

La acopiadora de Alliance One da trabajo, en su mejor momento de producción del tabaco, a unas seiscientas personas, entre hombre y mujeres. Junto a Massalín Particulares, y la Cooperativa de Productores de Salta son las principales bocas de compra del tabaco en Salta.

Se estima que en esta temporada se producirán 33 millones de kilos de tabaco, los cuales son adquiridos por las acopiadoras mencionadas para luego ser ubicadas en el mercado internacional.

La versión periodística también resaltaba sobre un proceso indemnizatorio de los trabajadores que ya habría comenzado.