Respuesta a los jubilados

Claudia Colque (Campo Santo): tengo 61 años (nací el primero de septiembre de 1958) pero nunca me hicieron los aportes. Quisiera que me oriente para ver cómo hacer para jubilarme.

Buen día Claudia: Aún es posible para las mujeres jubilarse mediante la moratoria ley 26.970 que se ha extendido hasta julio de 2022. En su caso puntual, usted podrá adherirse al plan de pagos desde sus 18 años (1/9/1976) hasta el 31/12/2003 (plazo máximo que establece la normativa y que no se ha modificado). Así cancelará en cuotas un máximo de 27 años y 4 meses de aportes que resultan insuficientes para jubilarse porque se exigen 30 años. Por otro lado, como usted ya ha superado los 60 años, ha cumplido 61, tiene a su favor una bonificación de 6 meses por exceso de edad. Totaliza entonces ahora 28 años de aportes, le faltan 2.

Le sugiero comenzar a pagar urgente el monotributo que en su versión promovida son $494 mensuales. Deberá pagarlo durante 16 meses, para poder tramitar su jubilación en abril de 2021. Aún está a tiempo.

Elsa Bazán (Capital): quiero pedir una tarjeta de débito para poder cobrar por cajero. ¿Dónde se solicita?

Buen día Elsa: Los beneficiarios de la seguridad social (jubilaciones y pensiones nacionales, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, asignación universal por hijo y por embarazo, pensión universal para el adulto mayor y fondo de desempleo) tienen derecho a una caja de ahorro. Se trata de una cuenta de la seguridad social totalmente gratuita con la que puede realizar sin costo extracciones de dinero en cajeros automáticos y por ventanilla sin límite, compras con la tarjeta de débito, incluso retiros en efectivo en comercios adheridos además de la utilización de los servicios de homebanking y débito automático; y depósitos y transferencias por cajero o banca online.

El titular recibe del banco una tarjeta de débito, la cual puede utilizar para hacer compras en comercios o extracciones en efectivo desde cajeros automáticos. Todos los trámites vinculados a la cuenta como también a la tarjeta de débito deben realizarse en la entidad bancaria y no en la Anses.

Finalmente es importante advertirle, para evitar sorpresas, que los servicios de financiamiento que ofrecen los bancos, como es el caso de la tarjeta de crédito no son gratuitos y generalmente tienen costo de mantenimiento.

Marcela Carrizo (El Carril): soy madre de dos hijos y recibo la asignación universal. Me inscribí en el monotributo, quiero saber si ahora voy a perder la cobertura por mis hijos.

Buen día Marcela: No perderá la cobertura por sus hijos porque los trabajadores inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) perciben las asignaciones familiares.

Es necesario estar categorizado de la A a la H, estar al día con los pagos y tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la base de datos de Anses. Los montos a percibir varían según la categoría. Asignación por hijo: $2.525 (A, B y C), $1.701 (D, E), y $527 (F, G y, H).

Jesús Valderrama (Joaquín V. González): escuché que hay bono de $5.000 para desempleados. ¿Cómo se tramita?

Buen día Jesús: Efectivamente a través de la resolución 1177 de la Secretaría de Empleo, el Gobierno Nacional destinó una partida $650 millones al pago de un subsidio por única vez de $5000 a más de 114 mil desocupados de todo el país. Lamentablemente no se ha publicado ni está muy claro como se puede tramitar este subsidio, aparentemente ya estaría liquidado dado que se comenzó a pagar ayer y hasta el 22 de octubre.