Tevez y Wanchope, sin sanción en Conmebol, pero irán a la Justicia

La calentura de todo Boca era incontenible. River lo había vencido otra vez. Una costumbre de los últimos tiempos. En esos partidos que duelen doble, los de la Copa Libertadores. Y los jugadores del xeneize no se bancaron algunas decisiones del árbitro. La del penal, sobre todo. Incluso Carlos Tevez se quejó. El Apache era un cacique de una tribu desorientada.

Carlitos no se quedó de brazos cruzados. Allí donde alguna vez se burló de los hinchas millonarios haciendo el gesto de la gallinita después de marcar un gol en un superclásico, volvió a desafiar a los simpatizantes de la banda con gestos sugestivos, polémicos.

Las cámaras aún estaban atentas a lo que sucedía luego del 2-0 en la semifinal de ida. Tevez apareció en escena luego de cuestionar al árbitro brasileño Raphael Clauss, y golpeó sus manos, una con palma extendida y otra con puño cerrado. Clara señal de “pagaron”.

Fue un gesto elocuente pero que no tendrá consecuencias en la Conmebol. No habrá sanciones para el delantero de Boca. Tampoco para Ramón Ábila, quien no dudó en criticar la utilización del VAR. Lo de Wanchope estuvo muy cerquita de las acusaciones que Lionel Messi había realizado en la Copa América de Brasil.

La supuesta intervención de la Conmebol de oficio fue rápidamente descartada en la mañana siguiente del superclásico. Fue la Unidad Disciplinaria del ente organizador del fútbol sudamericano la que tiró por tierra la versión de una sanción con multa económica y una fecha de suspensión, lo que iba a dejar a ambos atacantes del xeneize fuera de la revancha en la Bombonera. No será así, no habrá ninguna acción de oficio.

Además, el gesto que realizó Tevez fue rápido y corto, y puede llevar a otras interpretaciones, por lo tanto se vuelve apelable en los tribunales deportivos de la Conmebol. Tampoco formó parte del informe de árbitro, por lo que Tevez no se perderá la revancha.

Pero, eso sí, el Apache no se salvó de una denuncia judicial que le realizó la fiscal Verónica Natalia Andrade, quien le labró un acta en el vestuario visitante del Monumental por incitar a la violencia, según los artículos 103 y 105 del Código Contravencional. El mismo “castigo“ tuvo Mauro Zárate, quien tampoco se guardó la bronca y provocó a los plateistas del millonario con algunas señas cuando se retiraba del campo de juego.

Tanto Carlitos como Mauro deberán realizar un descargo y quedaron expuestos a una multa económica que, por ser deportistas, se duplica. Aún así, los valores son casi nada: de 10.000 a 50.000 pesos. La contravención también conlleva a una pena de 10 días de arresto.

Wanchope Ábila, por su parte, se descargó fuerte en la conferencia de prensa pospartido y cargó culpas contra el árbitro y el VAR: “Obviamente el árbitro influyó en el resultado. El penal no lo reclama nadie. Siempre hay alguien que llama, están con crédito en el teléfono los del VAR porque llaman siempre. Se revisa todo y esto te complica, te cambia el trámite del partido, te predispone de otra manera”.

Las declaraciones de Wanchope pudieron haber tocado las fibras íntimas de las autoridades de la Conmebol, que en el último tiempo no permitieron que nadie dudara de la honestidad del arbitraje y de quienes manejan el VAR. Wanchope también se salvó.