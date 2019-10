Evo Morales afronta hoy un difícil desafío en las elecciones de Bolivia

Pese a que es el presidente que más tiempo dirigió el país, casi 14 años, con éxito económico de su gestión, no tiene asegurada su continuidad. Carlos Mesa se perfila como una fuerte opositor.

Más de siete millones de bolivianos están convocados para elegir hoy presidente, vicepresidente y legisladores, en unas elecciones en las que Evo Morales busca un cuarto mandato consecutivo, con una candidatura cuestionada por haber desestimado el resultado de una consulta popular que le negó la posibilidad de ser reelecto.

La contienda electoral que cuenta con nueve fórmulas es la más reñida desde que el candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS) llegó a la presidencia en 2006, con el expresidente Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) como el opositor mejor situado según las últimas encuestas para forzar una segunda vuelta en las que, según las proyecciones, el oficialismo no tiene asegurada la victoria.

Desde entonces, el incremento de votantes en el exterior -representado en 33 naciones- fue del 31%, con la Argentina, donde residen cerca de dos millones de bolivianos, como el país con más cantidad de electores, con 161.057.

Además de la fórmula de presidente y vicepresidente para el período 2020-2025, también se renueva el Congreso, compuesto por 137 diputados y 36 senadores.

La elección de legisladores pone en juego la composición de la Asamblea Legislativa, en la que hasta ahora en la Cámara de Senadores, el MAS tuvo durante 10 años la mayoría de dos tercios, clave para viabilizar sus proyectos.

La legislación electoral exige que un candidato para ganar obtenga en primera vuelta el 50% más uno de los votos válidos o el 40% con una ventaja de al menos 10 puntos de diferencia sobre el segundo.

De concretarse una segunda vuelta, que se celebraría el próximo 15 de diciembre, los bolivianos ejercerían ese derecho por primera vez desde la aprobación de la nueva Constitución, en 2009.

Morales, que ganó las elecciones de 2005 con un 54%, triunfo que repitió de manera abrumadora en 2009 con un 64%, y en 2014 con el 61%, no tiene asegurada la victoria en estos comicios.

La decisión de candidatearse para un cuarto mandato, a pesar de que esa opción le fue negada en el referendo de febrero de 2016, es una de las explicaciones posibles a la merma de la popularidad de Morales, a pesar de que las variables económicas y sociales del país son notablemente mejores que las que encontró en 2006, cuando asumió por primera vez la jefatura del Estado.

En los sondeos publicados el domingo pasado, último día para hacerlas públicas, el mandatario aparece primero con un 36,2%, Mesa segundo con 26,9%, tercero Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No (BDN) con un 7,8%, y cuarto Chi Hyun Chung, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con 5,8%, según la encuesta de CiesMori.

La muestra reveló además que un 9,4% de electores está indeciso, una cifra que podría inclinar el resultado en primera vuelta, así como el voto en el extranjero, que representa el 4,7% del padrón electoral.

En la última encuesta de Via Ciencia, Morales aparece primero con 38,8%, seguido por Mesa con el 28,4%, tercero Ortiz con 9,6% y Chi Hyun con un 5,9%, que puede convertirse en la sorpresa de la elección, ya que en menos de un mes de campaña consiguió colocarse cuarto y tercero en algunos departamentos. Sobre un eventual balotaje, Via Ciencia ubica a Morales con 45,3% y a Mesa con 44%. El resto de los candidatos -Virginio Lema (Movimiento Nacionalista Revolucionario), Félix Patzi (Movimiento Tercer Sistema), Ruth Nina (Partido de Acción Nacional Boliviano y única mujer), Víctor Hugo Cárdenas (Unidad Cívica Solidaridad) e Israel Rodríguez (Frente para la Victoria)- no superarían el 1%, según las encuestas.

Las elecciones tendrán varias misiones internacionales para contribuir a la transparencia, y unos 50.000 efectivos, entre militares y policías, para garantizar el desarrollo normal de los comicios. Además participarán 229 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (ODPM), mientras que una misión formada por diplomáticos acreditados en Bolivia acompañará los comicios con 97 representantes.