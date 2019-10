Fantino: "Me siento como Macri cuando perdió las PASO, no sé lo que pasó, pero ya está"

Tristeza, bronca, desconsuelo. Así se sienten los fanáticos de Boca al ver como su equipo volvió a ser superado por el River de Marcelo Gallardo. Esta vez, pese a la victoria del Xeneize por 1-0 en la Bombonera, fue eliminado de la Copa Libertadores en semifinales, nuevamente a manos de su clásico rival (que había ganado 2-0 el duelo de ida).

Con el dolor aún recorriendo su cuerpo, Alejandro Fantino, reconocido hincha del elenco de la Ribera, decidió utilizar los primeros minutos de su programa Animales sueltos, por América, para hablar sobre el desempeño del equipo dirigido por Gustavo Alfaro y su tropiezo ante el Millonario. El programa comenzó en simultáneo con los últimos minutos del cotejo, por lo que el conductor, de 48 años, decidió hacer un ida y vuelta con un movilero que se encontraba en las puertas del estadio de Boca mientras finalizaba el partido y él veía el desenlace desde el piso.

Una vez que el árbitro brasileño Wilton Sampaio se llevó el silbato a la boca y marcó el final del encuentro, Fantino comenzó su descargo: “Solo lo puede entender un futbolero. Cuando pasan estas cosas le agradezco a Dios que me haya puesto a relatar en otra época. Solo eso. Me pongo en la piel de mis compañeros que están haciendo la campaña de Boca y debe ser durísimo. Solo gracias que me tocó relatar en la época de Bianchi. Estoy triste”.



Lejos de entrar en chicanas con los simpatizantes riverplatenses, el periodista reconoció la superioridad de La Banda a lo largo de la serie y felicitó a sus rivales: “Si uno quiere crecer como sociedad... Quiero felicitar a los hinchas de River porque nos ganaron bien. Se podrá discutir alguna jugada o un penal, pero ganaron. Una mejor sociedad también salta este tipo de grietas, por eso lo reconozco y los felicito. Tengo bronca, mucho dolor, pero tampoco me voy a poner a llorar. En mi tristeza, mi pequeño granito de arena es felicitar a River y soñar como hincha y socio de Boca con que algún día esto va a cambiar”, expresó.

“No sé si es el final de Angelici, pero es tremendo. Estamos meados por un elefante. No nos podemos cruzar con River en ocho meses”, lanzó Fantino, mientras era interrumpido e interrogado por sus compañeros de panel.

Uno de los que le habló con un poco de ironía fue Fernando Carnota, con una sonrisa, por lo que Fantino decidió responderle con una particular metáfora. “Me siento como Macri cuando perdió las PASO, no sé lo que pasó, pero ya está”, concluyó.