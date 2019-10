Causarano: “No creo en los cupos. Se llega por capacidad”

Angel Causarano se postula para su segundo mandato como concejal de la capital por el frente Salta nos Une. Sus tíos y su padre estuvieron entre los fundadores de Cofruthos, mercado del que fue presidente. También pasó por la presidencia de Juventud Antoniana.

Se define como ferviente defensor de “los valores” que hay que recuperar, y se manifiesta en desacuerdo con los cupos femeninos y trans. “Cada uno debe ganarse el puesto por su capacidad”, dijo.

Con respecto a sus proyectos para un segundo mandato, destaca que el municipio debe acercarse a los barrios y llevar soluciones rápidas a los vecinos, por lo que propone desdoblar las oficinas de obras públicas y ambiente. Además, sostiene que el municipio debe recuperar el control del transporte público.

Además, advirtió que hay cosas que revisar con Agrotécnica Fueguina, empresa a cargo de la recolección y gestión de residuos, y dijo que la membrana por la que se demoró la habilitación de la cuarta trinchera del vertedero para aliviar el colapso del San Javier debería haber sido financiada por la empresa, a la que “se le paga muchísimo”.

Celebra que Bettina Romero tenga chances de ser la próxima mujer intendenta. ¿Qué proyectos con perspectiva de género podrá impulsar desde el Concejo?

Bettina será la intendenta número 100 de Salta y mujer. Eso causa sorpresa en muchos y no dudamos en ningún momento en apoyarla, primero por su capacidad y segundo por sus ganas, y vemos la aceptación que tiene en los barrios. Sorprende que una mujer sea tan capacitada y tenga tantas ganas de ser intendenta.

¿No se encuentra con muchas mujeres capacitadas?

No, sí, pero con ganas de participar en política y con el ímpetu de ella, hay pocas.

¿Es muy machista la política?

Yo creo que va cambiando y más en estos tiempos, al menos en nuestro partido. Tenemos a mujeres muy reconocidas en la política, como Frida Fonseca, Mónica Torfe o Silvia Varg. El nuestro es un partido abierto y de todos.

¿Qué opina de los cupos? En el Concejo se registró oposición al cupo laboral trans.

Estoy en contra de los cupos, la gente tiene que llegar por capacidad, no por un cupo. No entro en polémica con eso ni con lo del aborto. Los tiempos han cambiado y hay que aceptar los cambios. Y si queremos tener un país mejor hay que ser abiertos.

Actualmente hay dos causas ambientales contra el municipio. ¿Qué se podría hacer desde el CD?

Necesitamos tener leyes estrictas. La gente ensucia mucho. No hay una política ambiental firme. El vertedero, yo no me quejo de la empresa y la recolección que es impecable, pero el vertedero deja mucho que desear, y se tardó mucho en comprar la membrana. Y son cosas en las que no tenemos que perder tiempo.

¿Se tendría que haber hecho cargo la empresa y no el municipio del pago de la membrana para la habilitación de la nueva trinchera?

Sí. La Municipalidad paga muchísimo por la recolección de residuos.

¿Qué problemas identificó en los barrios?

El barrio que me preocupa es 20 de Junio. Está tan cerca del centro y olvidado por la política... Debería tener un mejor acceso y mejor seguridad. Es uno de los barrios donde más chicos drogados vi. En todos los barrios faltan obras. Sáenz asfaltó muchísimas calles, pero Salta creció muchísimo. Hay 360 barrios y es imposible por ahí llegar a todos. Tenemos que tener un plan de obras acorde a cómo la ciudad va creciendo. Hay muchos asentamientos. Hace poco aprobamos el nuevo Pidua y tenemos que hacerlo cumplir para tener una ciudad ordenada.

¿Creció la inseguridad?

Sí, mucho, en las orillas. La droga es un flagelo, la gente se queja de los centros de salud sin atención rápida o el transporte que no llega a ciertos lugares. La Municipalidad perdió su autonomía al no manejar el transporte, tiene que recuperarlo. Propongo desdoblar la oficina de Obras Públicas y Medio Ambiente para una atención más rápida.

Se plantea como una opción a la emergencia alimentaria acortar la cadena entre productores y compradores a través de ferias.

Me da vergüenza como político hablar de emergencia alimentaria. Algo estaremos haciendo muy mal para que esto ocurra. Sería fabuloso lo de las ferias. Salta necesita más mercados en el sur y norte de la ciudad. Es una iniciativa que Bettina quiere incentivar, la de ferias y emprendedores, para descongestionar el centro. Sería bueno que todos los productores accedan a la venta directa al público.