Fue echado por pedir respuestas a un funcionario nacional

El periodista Adolfo “Fito” Martínez fue censurado y despedido de una radio de La Merced por haber cuestionado la falta de respuestas de un funcionario de Renatre, delegación Salta. Ante la inquietud de cientos de trabajadores del campo por no saber cuándo cobrarían el subsidio de Intercosecha, el conocido periodista mercedeño espetó al aire “el único responsable de dar respuestas a estos trabajadores es el señor que el domingo de las PASO provinciales ganó en la categoría de diputado provincial en esta jurisdicción”. Se refería a Gonzalo Caro Dávalos, con quien este diario intentó comunicarse reiteradas veces. Cuando respondió, pasadas las 22, negó cualquier vinculación con el despido de Martínez. “Yo no tengo nada que ver en este asunto, es lamentable que se me involucre”, dijo.

Sobre si tiene alguna relación con los dueños de la FM 9 de Julio, señaló: “Conozco a algunos integrantes de la familia de los dueños pero no sé qué habrá pasado con este señor”.

Lo cierto es que el cuestionamiento al aire le costó a Martínez 25 años de programas en FM 9 de Julio de La Merced, con noticias y asistencia a los vecinos que mucho lo aprecian en el Valle de Lerma. La dirección de esta emisora le cuestionó su comentario aduciendo que “no es la línea editorial que tenemos”. Le pidieron el espacio y en pocos minutos el periodista debió retirarse de la emisora.

Martínez asegura que sus comentarios relacionados al funcionario de Renatre (Registro de Trabajadores Rurales y Estibadores) en Salta y candidato a diputado provincial le costaron una carrera de 25 años de comunicación social: “No dije otra cosa que la verdad. Nadie daba información sobre lo que pasa con los subsidios del programa Intercosecha. Sólo comenté que debemos preguntar a alguien que está encargado de ese tema, pero fue suficiente para apartarme de la radio”. Martínez es conocido por su carácter tranquilo y afable. Habla con todos. Incluso con quienes consideraron que era peligroso su comentario sobre el funcionario de Renatre. “Me fui en buenos términos. Estoy con la conciencia tranquila. Ahora comencé en otra radio donde tengo mucha libertad de opinar. Me duelen los años de trabajar por la gente en esa emisora, pero si molesta al punto de matar al mensajero que busquemos respuestas a una inquietud, ya no tiene sentido trabajar así”, reflexionó.

El funcionario de Renatre, de la delegación Salta, Gonzalo Caro Dávalos, apuntado como la causa de la censura y despido de Adolfo Martínez, es conocido por pertenecer al espacio de Cambiemos, es candidato a diputado provincial desde el sector de la intendenta Yolanda Vega, quien ya no oculta sus aspiraciones de expandir sus raíces políticas a La Merced, apoyando a dos candidatos en este cargo: Caro Dávalos, con domicilio en San Lorenzo, y Gustavo Albeza, de Cerrillos.

Martínez recibió muestras de adhesión de numerosos medios de la región por semejante censura. El periodista mercedeño ahora sale en el éter de FM 100.9 de esta misma localidad. Todas las mañanas sigue informando y buscando respuestas a las inquietudes de los vecinos. Para él el trago amargo ya pasó. “No guardo rencores, espero que alguien se entere de que la censura también llega al interior del interior. Que no pase desapercibido”, dijo el periodista.