VIDEO El agente de tránsito atropellado habló desde el hospital: “Veppo es un cobarde”

El inspector de tránsito que sobrevivió tras ser embestido por Eugenio Veppo lo tildó de “cobarde” y reveló que llamó desde la cárcel a su tío para pedirle disculpas: “Fue un arrepentimiento fingido, con un llanto teatralizado”.

Desde el día del hecho, en la madrugada del 8 de septiembre, Santiago Siciliano permanece internado en el Hospital Fernández con múltiples fracturas y por primera vez se refirió a Veppo, que está detenido acusado del homicidio con dolo eventual‘ de su compañera Cinthia Choque y de las lesiones sufridas por el joven.

“Él está preso esperando la condena, conmigo no se comunicó, creo que es un cobarde alguien que actúa de esta forma”, afirmó al ser entrevistado por el programa El diario de Mariana, en El Trece.

Según la víctima, Eugenio Veppo llamó por teléfono desde la cárcel a su tío Miguel, que es el encargado de hablar con los medios y seguir de cerca la causa judicial. “Lo que me contó es que fue una especie de arrepentimiento, pero fingido, hasta el punto de un llanto teatralizado. Mi tío no le creyó, no se lo dijo por respeto”, relató Santiago Siciliano, que se preguntó: “¿Qué hacés con un perdón? Matás a una persona y a mí me dejás discapacitado prácticamente”.

Santiago agregó que le hizo “mucho daño, no solo en lo físico sino en lo psicológico” y que le dijeron que Veppo “tiene antecedentes en lo que es seguridad vial, de infringir leyes”. La víctima aseguró que no recuerda nada del hecho y que un psicólogo del hospital le explicó que se trata de algo similar a 2una anulación temporal de trauma”.

“Yo lo último que recuerdo es salir de mi casa rumbo al trabajo, no recuerdo más nada. La explicación es que fue tan traumático, tan shockeante, que la memoria se anuló, el inconsciente dijo no, esto lo bloqueemos y lo sacamos”‘, explicó. Además, agregó que cuando vio el video de lo ocurrido fue impactante. “Yo no me veo cuando me impacta a mí, me pregunto cómo puede ser que me impactó del lado derecho y caí del lado derecho, es como que habré dado un giro en el aire”, indicó.

“Pensé que ella estaba hospitalizada, en coma, después me dijeron que había muerto y me impactó. No tenía mucha relación porque ella hacía un mes que trabajaba, pero lo que más me duele es que hayan quedado las dos nenas sin mamá”, sostuvo sobre el momento en el que se enteró que Cinthia Choque había muerto como consecuencia del incidente.

Respecto de las heridas que sufrió, detalló que tiene el cráneo aplastado en el hemisferio derecho y “el cerebro inflamado”, lo cual le molesta para dormir y le provoca dolores de cabeza. También especificó que tiene fracturas en la rodilla y tibia derechas; una complicación en los ligamentos de la rodilla izquierda; una fractura en la parte ósea que recubre el ojo, y otra en el maxilar.

“Es muy doloroso que haya sucedido una tragedia así. Tiene que suceder algo de esta magnitud para que la gente sepa la verdad. A mí todos los días la gente me acusaba de que yo ganaba por cada multa que hacía y que mi sueldo era el de un policía”, contó Santiago. Agregó que sus compañeros “siguen trabajando de la misma manera” y que únicamente les dieron chalecos nuevos.

Finalmente, sostuvo que lo que más le dolió fue que no lo visitó ningún funcionario del Gobierno porteño ni le hicieron un llamado. Los inspectores fueron atropellados el 8 de septiembre cuando realizaban un control de tránsito en el barrio porteño de Palermo y fueron embestidos por Veppo, que circulaba a unos 130 kilómetros por hora en una zona donde el máximo es 70.