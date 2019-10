Beccacece se fue del rojo y suenan varios nombres

Sebastián Beccacece dejó de ser el técnico de Independiente, tras reunirse con el presidente del club, Hugo Moyano, y el viceprimero e hijo del anterior, Pablo Moyano, y lamentó que no se haya “podido plasmar la idea en resultados”.

Beccacece acordó su salida con los directivos tras “no alcanzar los objetivos planeados”.

El DT explicó su salida en una conferencia de prensa en la que también agradeció “a los futbolistas y dirigentes la posibilidad” de dirigir al rojo.

“Aplicamos el sentido común con los dirigentes, de no poder alcanzar a través de los resultados los objetivos que nos habíamos planteado, más allá del vínculo y las ganas” de continuar dirigiendo, destacó el DT.

Desde lo personal, Beccacece argumentó: “Cuando uno da todo y se vacía, el reproche interno no existe. Después, sí evaluar por qué no alcanzamos la regularidad. La manera de conducir, lo hicimos con nobleza, entereza y dignidad”.

Por último Beccacese admitió: “Es la situación que nos toca y hay que enfrentarla con grandeza y dolor. El fútbol es como la vida. En el fútbol y en la vida, perdí más de lo que gané. Y se aprende mucho más en la derrota y espero trasladarlo al próximo lugar en el que me toque trabajar”, cerró.

La renuncia del DT fue una buena noticia para los directivos, ya que de esta manera se evitan abonarle lo que le correspondía a raíz del acuerdo que firmaron y que finalizaba el 30 de junio de 2020.

También en el mismo comunicado se dio a conocer que Fernando Berón (actual coordinador de las divisiones inferiores) “se hará cargo del equipo de manera interina y dirigirá su primera práctica hoy a las 9 horas Villa Domínico”.

Los candidatos

Varios nombres ya comenzaron a sonar como candidatos a suceder a Sebastián Beccacece.

El que tomó mayor cuerpo es Eduardo Domínguez.

En la posible nómina se sumaría Mauricio Pellegrino, recientemente despedido del Leganés, de España. Además, no se descarta una chance para Hernán Crespo.

Otros son dos exvolantes del rojo: Lucas Pusineri y Daniel Garnero, quienes se encuentran trabajando. El primero conduce a Deportivo Cali, de Colombia, y el segundo a Olimpia, de Paraguay.

Lo llamativo resultó la autopostulación del exzaguero del club Pedro Monzón -actual DT de Argentinos de Quilmes-.

A todo esto, desde fuentes allegadas a la comisión directiva indicaron que antes de contratar un técnico “la idea es formar una secretaría técnica”, por la que ya hubo conversaciones con Daniel Montenegro y ahora lo harán con Diego Forlán, quienes podrían llegar a compartir tal función.

El nuevo cargo se definirá en 15 días y los responsables del área serían los encargados de contratar al nuevo DT, que asumiría en enero próximo.